Evli veya bir iliÅŸki iÃ§inde olan insanlarÄ±n internet davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± analiz eden Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¶steriyor ki, partnerlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ± (%47), Ã§eÅŸitli hesaplar iÃ§in giriÅŸ bilgilerini bir gÃ¼ven belirtisi olarak birbirleriyle paylaÅŸÄ±yor. BirÃ§ok Ã§ift bu tÃ¼r bir kararÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven, rahatlÄ±k ve ÅŸefkat ifadeleriyle ilgili nedenlerle iliÅŸkilendirmiÅŸ gibi gÃ¶rdÃ¼kleri iÃ§in alsalar da, ÅŸifrelerinizi partnerinizle paylaÅŸmanÄ±zÄ±n, Ã§oÄŸu zaman ciddi gÃ¼venlik problemlerine ve iliÅŸki iÃ§erisinde dÃ¼zeltilemez hasarlara neden olabileceÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â

HESAP PAYLAÅžIMI BÄ°R Ä°STÄ°SMAR MODELÄ°NÄ°N PARÃ‡ASI OLABÄ°LÄ°RÂ

ParolalarÄ±nÄ±zÄ±n her zaman benzersiz olmasÄ±na dikkat etmelisiniz ancak aÅŸk faktÃ¶rÃ¼ dijital gÃ¼venliÄŸiniz iÃ§in tam olarak hesaba katmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir tehdit olabilir. Ã‡oÄŸu zaman, hesaplarÄ± paylaÅŸmanÄ±n nedeni, Ã¶zellikle birlikte yaÅŸayan Ã§iftler iÃ§in sadece bir kolaylÄ±k meselesidir. Ã–rneÄŸin, bir Netflix veya Spotify hesabÄ±nÄ± paylaÅŸmak, maliyetlerden tasarruf saÄŸlayabilir. Bir iliÅŸkide, hesaplarÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±, samimiyetin bir iÅŸareti olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Partnerinizin banyosunda diÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±nÄ± bÄ±rakmak ya da yedek kapÄ± anahtarÄ± Ã§Ä±karmak gibi bir gÃ¼ven unsuru olarak dijital dÃ¼nyanÄ±za daha fazla eriÅŸim izni verebilirsiniz. BazÄ± Ã§iftler, hesap ÅŸifrelerini isteyerek paylaÅŸsalar da saÄŸlÄ±ksÄ±z bir iliÅŸkide hesap paylaÅŸÄ±mÄ±, bir istismar modelinin parÃ§asÄ± olabilir. BazÄ± iliÅŸkilerde kiÅŸiler partnerlerinin kimleri takip ettiÄŸini, sohbet ettiÄŸi kiÅŸileri ve beÄŸendiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± kontrol etmek iÃ§in ÅŸifre paylaÅŸmaya zorlayabilir. Ancak saÄŸlÄ±klÄ± bir iliÅŸkide ÅŸifreleri paylaÅŸma beklentisinin asla olmamasÄ± gerekir.Â

Akkoyunlu, iliÅŸkilerde rollerin hÄ±zla deÄŸiÅŸtiÄŸini ve bir zamanlar Ã§iftleri mutlu eden ÅŸifre paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ±nda taraflarÄ±n gÃ¼venliÄŸini tehdit edecek bir koza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek neden ÅŸifrelerin paylaÅŸÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini sÄ±ralÄ±yor.Â

1. PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸifreler size karÅŸÄ± bir koz olarak kullanÄ±labilir.Â Ã‡iftlerin gÃ¼ven ve yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n simgesi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸifre paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kiÅŸisel alanlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Akkoyunlu, iliÅŸkilerde rollerin hÄ±zla deÄŸiÅŸtiÄŸini ve bir zamanlar Ã§iftleri mutlu eden ÅŸifre paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ayrÄ±lÄ±k sonrasÄ±nda taraflarÄ±n gÃ¼venliÄŸini tehdit edecek bir koza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiriyor.Â

2. Sadece ÅŸimdiki etkinliÄŸinizi deÄŸil, geÃ§miÅŸ etkinliÄŸinizi de paylaÅŸÄ±yorsunuz.Â Partnerinizle ÅŸifrelerinizi paylaÅŸmaya karar verdiÄŸinizde, iliÅŸkiden Ã¶nce gelen tÃ¼m online etkinliÄŸinizi silmediyseniz geÃ§miÅŸinizin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±na, Ã¶nceki iliÅŸkilerinize ve Ã¶zel etkileÅŸimlerinize hayatÄ±nÄ±zdaki yeni kiÅŸinin eriÅŸmesine izin veriyorsunuz demektir. Bu nadiren iyi bir fikirdir. AyrÄ±ca, iliÅŸkiden baÄŸÄ±msÄ±z Ã¶ÄŸeler, birÃ§ok gereksiz tartÄ±ÅŸmayÄ± ve hatta argÃ¼manÄ± tetikleyebilir.Â

3. GenÃ§ Ã§iftler iÃ§in yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§larÄ± olabilir.Â Ã–zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§iftlerin ÅŸifrelerini birbiriyle paylaÅŸmamalarÄ± gerekiyor. GenÃ§ler, iliÅŸkide istedikleri yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda ya da iliÅŸki sonrasÄ±nda bu hesaplardan elde ettikleri verilerle ÅŸantaj baÅŸta olmak Ã¼zere siber zorbalÄ±ÄŸa varan birÃ§ok davranÄ±ÅŸta bulunabiliyorlar. Bu nedenle Akkoyunlu, Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bilgisayar, tablet ya da telefonlarÄ±nda bir ebeveyn kontrolÃ¼ yazÄ±lÄ±mÄ± bulunmasÄ± gerektiÄŸini ve ebeveynlerin dÃ¼zenli olarak Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dijital dÃ¼nyadaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± izlemeleri gerektiÄŸini Ã¶neriyor.Â

4. YanlÄ±ÅŸ verileri analiz ediyor ve bunlara tepki veriyor olabilirsiniz.Â Online dÃ¼nyada sahip olunan kimlikler, sevdiklerimizle yÃ¼z yÃ¼ze yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z etkileÅŸimlerdeki kiÅŸilerle her zaman eÅŸleÅŸmeyebilir. Her ÅŸey gerÃ§ek hayattan daha iyi veya daha kÃ¶tÃ¼ olabilir, ancak yine de online iÃ§eriÄŸi analiz etmek, hazÄ±rlanan bir kurguyu analiz etmek ve tepki vermek anlamÄ±na gelebilir.Â

5. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶zel bilgilerini ifÅŸa edersiniz.Â Bir kiÅŸiye size Ã¶zel iletiÅŸim araÃ§larÄ±na eriÅŸim izni verdiÄŸinizde telefon mesajlarÄ±, sosyal medyadaki doÄŸrudan mesajlar, e-posta hesaplarÄ± gibi yalnÄ±zca sizinle ilgili bilgilere deÄŸil, aynÄ± zamanda tÃ¼m sosyal Ã§evrenizle ilgili bilgilere de eriÅŸmelerine izin verirsiniz. Ä°liÅŸkilerinizi kaybetme riski ile karÅŸÄ±laÅŸabilir ya da onlara ait Ã¶zel bilgileri de ifÅŸa etmiÅŸ olabilirsiniz.Â

6. Åžifrenizi yanlÄ±ÅŸ kiÅŸiyle paylaÅŸÄ±rsanÄ±z sonuÃ§lar ciddi olabilir.Â Birisini gerÃ§ekten iyi bir seviyede tanÄ±mak zaman alÄ±r. Ä°nsanlar da zamanla deÄŸiÅŸir. KÃ¶tÃ¼ ayrÄ±lÄ±klar olabileceÄŸini unutmayÄ±n. Ä°liÅŸki sonrasÄ± hesabÄ±nÄ±zÄ± silmek veya sizi telefonunuzdan engellemek gibi nispeten basit ÅŸeylerden, kiÅŸilerinize uygunsuz mesaj gÃ¶nderme veya herkese aÃ§Ä±k olarak Ã¶zel iÃ§erik yayÄ±nlama gibi gerÃ§ekten kÃ¶tÃ¼ iÅŸlemlerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. BÃ¶yle bir ÅŸeyden kurtulmak gerÃ§ekten zor olabilir.Â

7. Ã–zel bilgilerinizi yalnÄ±zca partnerinizle deÄŸil, aynÄ± zamanda sosyal temaslarÄ±yla da paylaÅŸÄ±yor olabilirsiniz.Â Partnerinizin hesap giriÅŸ bilgilerini nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmiyorsunuz. Ä°hmalden ya da art niyetten baÄŸÄ±msÄ±z olarak, partnerinizin kiÅŸisel verilerine tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z veya gÃ¼venmediÄŸiniz kiÅŸiler eriÅŸebilir.Â

8. Åžifre paylaÅŸÄ±mÄ± kusursuz bir izleme stratejisi deÄŸildir.Â Partnerinizin tÃ¼m online hesaplarÄ±na eriÅŸmenin size kesinlikle ihtiyacÄ±nÄ±z olan tÃ¼m yanÄ±tlarÄ± vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, yanÄ±lÄ±yorsunuz. Bu kadar cÃ¶mertÃ§e eriÅŸim iznine sahip olduÄŸunuz hesaplar, partnerinizin Â oluÅŸturduÄŸu tek hesaplar olmayabilir. Ä°kinci bir telefon, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir e-posta adresi ya da yedinci bir sosyal medya hesabÄ± olabilir. Bir iliÅŸkinin yalnÄ±zca Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± olarak geliÅŸebileceÄŸinden ve yine de internette herhangi bir iz kalmayacaÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmamak gerekiyor. Bu gibi durumlar iÃ§in de ÅŸifre paylaÅŸÄ±mÄ± yeterince gÃ¼venli deÄŸildir ve doÄŸru sonuÃ§lar vermez.