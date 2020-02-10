Sevgililer Günü’nde siber dolandırıcılara dikkat!

1. Güzel ama sahte tebrik kartları



Sevgililer Günü tebrik, kutlama kartları dijital dünyada çok rağbet görüyor. Bu nedenle de en yaygın aldatmaca yöntemlerinden biri. Siber saldırganlar, pek çok sahte kart ve kartın yönlendirildiği linki dolaşıma sokuyorlar. Gerçekte bu linkler, kullanıcıyı zararlı yazılım içeren sitelere götürüyor.





2. Truva atı bulaştırılmış romantik videolar



Sürekli olarak bilgisayarlara zararlı yazılımları daha kolay bulaştırabilmenin yolunu arayan kötü adamlar için Sevgililer Günü dönemi, tam biçilmiş kaftan. Siber suçlular, sadece sahte tebrik kartları değil, virüs ya da truva atı bulaştırılmış, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri de kullanır. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak.

3. Yanlış yönlendirilen aramalar



BlackHat SEO ya da arama motoru zehirlenmesi olarak tanımlanan teknikler kullanılıyor. Bu sayede zararlı yazılım bulaştırılmış sitelerin, Sevgililer Günü ile ilgili kelime aramalarında arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlenmeleri bazen reklam içerikli sitelere yönleniyor ve sadece zaman kaybı oluyor.

4. İnternette ‘bedava‘ tehlikesi



İnternette ve sosyal ağlarda karşılaşacağınız özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

5. Özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalar



Dikkat etmeniz gereken tek tehdit türü zararlı yazılımlar değil. Sevgililer Günü ile ilgili, kullanıcıların romantik duygularına hitap ederek özel bilgilere erişim sağlamayı hedefleyen birçok uygulama var. Uygulamalara erişim izni verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin. Ayrıca tablet ve telefonlarınız için uygulamalarınızı güvenliği şüpheli mağazalardan değil, Google Play gibi denetlenen mağazalardan indirin.

6. Para isteyen yabancı sevgililer



Sevgililer Günü sadece çiftler için değil, birçok bekâr için de fırsat. Dolayısıyla bekârları hedefleyen çok daha fazla sayıda ileti görmemiz muhtemel. İngilizce veya kötü bir Türkçe ile yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen kadınlardan arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tür aldatmacalar, aşk arayan birinden geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip, nakit para istenebiliyor. Cevap vermeyin, maili ya da mesajı silin. Hayatınıza böyle bir sorun olmadan devam edin!

7. Dertlerden uzak tutacak güvenlik yazılımları



Olmayacak tuhaf mesajlar karşısında iç sesinize kulak vermek genellikle iyi sonuç verir. Bununla birlikte siber dolandırıcılıklardan korunmak için güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı kullanmak, Sevgililer Günü’nün huzurlu geçmesine büyük katkıda bulunur.









