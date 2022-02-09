Sevgililer Günü’nde artan siber tuzaklara karşı uyarı

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14 Şubat yaklaşırken, çiftlerin bu Sevgililer Günü’nde de hediye alışverişi için ilk tercihinin e-ticaret platformları olması bekleniyor. Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) ve Prosper Insights & Analytics tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmaya göre, ABD’de bu yıl Sevgililer Günü için gerçekleştirilecek alışveriş hacminin 23,9 milyar dolar olması beklenirken, online platformların yüzde 41 ile bunun içerisinde en yüksek orana sahip olacağı öngörülüyor. Türkiye’de de benzer şekilde diğer tüm özel günlerde olduğu gibi Sevgililer Günü’nde online alışverişe ilgi son yıllarda ciddi bir artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde gerçekleşen Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirdiği tahmin ediliyor.

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14 Şubat haftasındaki hediye alma telaşını fırsat bilen siber dolandırıcılar ise çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle mağdur ediyor. Sevgililer Günü özelinde birçok dolandırıcılık tipi olsa da, genel olarak siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. En popüler tehditler arasında kullanıcıyı zararlı yazılım içeren sitelere götüren sahte tebrik kartları, virüs ya da truva atı bulaştırılmış, şiir, şarkı veya video linkleri, özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalar, arama motoru zehirlenmesi tekniği ile sahte veya virüslü sitelere yapılan yönlendirmeler, arkadaşlık teklif eden yabancılar yer alıyor.

Kampanya ve indirim tuzaklarına dikkat

Zyxel Networks Türkiye Perakende Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, “Kullanıcıların böyle özel günlerde büyük kampanya ve indirim gibi vaatler ile tuzağa düşmekten kaçınmaları gerektiğini söylüyor ve Sevgililer Günü dolandırıcılıklarından korunmak için şu ip uçlarını öneriyor:

• Kullanıcılar yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen e-postaları açmalılar ve şüpheli linklere tıklamamalılar.

• Sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme seçeneği olarak kredi kartı yerine kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli.

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• Alışveriş yapılan sitede süreçle ilgisi olmayan kişisel veriler talep ediliyorsa söz konusu site terk edilmeli.

• E-posta ve sosyal medya hesaplarında güçlü parolalar tercih edilmeli ve çok faktörlü kimlik doğrulamadan faydalanılmalı.

Güvenli bir kablosuz bağlantı için gelişmiş güvenlik duvarı ve VPN özelliklerine sahip ağ çözümleri tercih edilmeli