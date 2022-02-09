Sevgililer Günü’nde artan siber tuzaklara karşı uyarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbulda yakalandıVize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı#Dolandırıcılık
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLERTeknoloji Haberleri

Sevgililer Günü’nde artan siber tuzaklara karşı uyarı

#Sevgililer Günü#Zyxel#Güvenlik
Sevgililer Günü’nde artan siber tuzaklara karşı uyarı

14 Şubat artık sadece sevgililerin değil, siber suç aktörlerinin de iple çektiği bir gün. Birçok çiftin birbirlerine hediye almak için online platformlarda indirimleri kovaladığı bu güne özel olarak hacker’ların tuzakları da internet kullanıcılarını bekliyor.

Haberin Devamı

14 Şubat yaklaşırken, çiftlerin bu Sevgililer Günü’nde de hediye alışverişi için ilk tercihinin e-ticaret platformları olması bekleniyor. Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) ve Prosper Insights & Analytics tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmaya göre, ABD’de bu yıl Sevgililer Günü için gerçekleştirilecek alışveriş hacminin 23,9 milyar dolar olması beklenirken, online platformların yüzde 41 ile bunun içerisinde en yüksek orana sahip olacağı öngörülüyor. Türkiye’de de benzer şekilde diğer tüm özel günlerde olduğu gibi Sevgililer Günü’nde online alışverişe ilgi son yıllarda ciddi bir artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde gerçekleşen Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirdiği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

14 Şubat haftasındaki hediye alma telaşını fırsat bilen siber dolandırıcılar ise çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle mağdur ediyor. Sevgililer Günü özelinde birçok dolandırıcılık tipi olsa da, genel olarak siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. En popüler tehditler arasında kullanıcıyı zararlı yazılım içeren sitelere götüren sahte tebrik kartları, virüs ya da truva atı bulaştırılmış, şiir, şarkı veya video linkleri, özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalar, arama motoru zehirlenmesi tekniği ile sahte veya virüslü sitelere yapılan yönlendirmeler, arkadaşlık teklif eden yabancılar yer alıyor.

Kampanya ve indirim tuzaklarına dikkat

Zyxel Networks Türkiye Perakende Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, “Kullanıcıların böyle özel günlerde büyük kampanya ve indirim gibi vaatler ile tuzağa düşmekten kaçınmaları gerektiğini söylüyor ve Sevgililer Günü dolandırıcılıklarından korunmak için şu ip uçlarını öneriyor:

• Kullanıcılar yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen e-postaları açmalılar ve şüpheli linklere tıklamamalılar.

• Sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme seçeneği olarak kredi kartı yerine kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli.

Haberin Devamı

• Alışveriş yapılan sitede süreçle ilgisi olmayan kişisel veriler talep ediliyorsa söz konusu site terk edilmeli.

• E-posta ve sosyal medya hesaplarında güçlü parolalar tercih edilmeli ve çok faktörlü kimlik doğrulamadan faydalanılmalı.

Güvenli bir kablosuz bağlantı için gelişmiş güvenlik duvarı ve VPN özelliklerine sahip ağ çözümleri tercih edilmeli

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevgililer Günü#Zyxel#Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları