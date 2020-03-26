Seven Knights’a ilk Maskot Kudretlendirme güncellemesi geliyor

Netmarble bugün mobil Rol Yapma Oyunu olan Seven Knights’a diğer güncellemelerle beraber Maskot Kudretlenmesi getirdiğini duyurdu.

Eileene’nin maskotu Irin, ilk kudretlenme uygulanacak maskot olacak. Kudretlenme uygulandığında Maskotun pasif yetenekleri gelişecek ve böylece savaştaki katkısı daha güçlü olacak.

Savaş süresi kısalıyor, seviyeler yükseliyor

Güncellemeyle beraber oyunda çeşitli değişiklikler de yapıldı. Ani Ölüm sistemi Arenaya uygulandı; böylece savaş zamanının süresi kısaltıldı. Oyuncuların maksimum seviyesi 199’dan 299’a yükseltildi. Seviye her arttığında ödüller verilecek.

Netmarble güncellemeyi kutlamak için bir de güncelleme etkinliği düzenliyor. Oyuncular Mitik Kudretlenme taşı ve daha fazlasını Maskot Kudretlenme Kutlama Giriş etkinliğinde alabilir. Ayrıca macerada oyuncuların özel maskotu alabilmesi için Maskot Bulma etkinliği devam ediyor.

Artan Çağrı sistemi çağırma ödüllerini garantiler ve iki 4-yıldız Irin’e kadar alınabilir. Gelişmiş Aksesuar Çağırma kullanırken oyuncular en yüksek sınıf aksesuar olan ‘Semavi Aksesuar’ alabilir.