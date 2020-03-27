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Teknoloji
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Seven Knights: Time Wanderer, Nintendo Switch'e geliyor

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Seven Knights: Time Wanderer, Nintendo Switch'e geliyor
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Netmarble’ın Nintendo işbirliğiyle yayınlayacağı ilk konsol oyunu Seven Knights: Time Wanderer yakında Nintendo Switch için çıkacak.

Seven Knights Mobil’i temel alan harika görsellere sahip, gerçek zamanlı ve tur tabanlı bir RYO olan Seven Knights - Time Wanderer, yepyeni kontrollerle ve savaş sistemleriyle konsol platformuna uyarlandı. Oyun, tek oyunculu RYO olarak mobil sürümünden farklı özgün bir hikâye sunuyor. Her bölge için Nintendo eShop’dan dijital paket olarak dünya çapında yayınlanacak ve gacha sistemi bulunmadığından dolayı oyuncular hikâyede ilerleyerek karakterleri açabilecek. 

Netmarble ve Nintendo’nun heyecan verici iş birliği 

Netmarble’ın Baş Yapımcısı Young Jae Park: “Seven Knights’ın 2014’te Kore’de yayınlanmasından beri global popülerliğe yükselmesini izlemek çok heyecan ve gurur vericiydi. Seven Knights - Time Wanderer -’ın Netmarble’ın ilk Nintendo oyunu olmasından ötürü çok heyecanlıyız” dedi ve ekledi: “Ekibimiz Seven Knights - Time Wanderer - oyununu neyin özel kıldığını yeni oyuncu kitlesine paylaşmak için can atıyor; bu yüzden bizim ilk konsol oyunumuzun Nintendo Switch oyuncuları için heyecan verici olması adına Nintendo ile beraber dikkatle çalışıyoruz.” 

Seven Knights’ın popüler kahramanları bu oyunda 

Seven Knights - Time Wanderer -, Seven Knights’ın sekizinci üyesi, Sandy diye bilinen bilinçli bir kum saati nihai büyüsel ekipmanıyla donanımlı Vanessa’yı konu alıyor. Gerçek zamanlı, tur tabanlı, savaş odaklı macerada zaman ve uzayın bükülmelerine düştükten sonra eve sağ salim dönebilmek için, Seven Knights mobil oyununun temel üyelerinin grup üyesi olarak katıldığı bir yolculuğa çıkıyor. 

Seven Knights’ın orijinal sürümü ilk yayınlandığı Mart 2014 tarihinden itibaren 150’nin üzerinde ülkede App Store ve Google Play’de indirilebiliyor ve altı yılı aşkın sürede dünya çapında toplam 60 milyon indirmeye ulaştı. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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