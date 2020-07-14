Sesli kitap pazarı Türkiye'de hızla büyüyor

Storytel, bugün itibariyle platformdaki abonelerine 2.000’nin üzerinde Türkçe sesli kitap, 70.000’den fazla İngilizce sesli kitap, 100.000’nin üzerinde İngilizce e-kitap ve birçok podcast’i sınırsız sunuyor. Storytel Türkiye üzerinden, 2019 yılında toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlenirken, 2020 yılının sadece ilk 6 ayında bu sayı 4 milyon 200 bin saat olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak sistem üzerindeki sesli kitap sayısı da aynı oranda büyüdü; 2019 yılında Storytel’e toplam 1.000 kitap dahil olmuşken, 2020’nin ilk 6 ayında bu rakam 800’e ulaştı.

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, 2020’de sesli kitapların beklenen ivmeyi kazanmasıyla büyüme kaydettiğini belirterek sözlerine devam etti; ‘Seslenen Kitap olarak yolculuğumuza 2014 yılında 12 kitapla başladık. Bu sayı Seslenen Kitap’ın Storytel’e katılmasına kadar katlanarak büyüdü. Mayıs 2018’de Storytel Türkiye olarak 300 sesli kitap ile yayın hayatımıza başladık ve bugün platformumuzda 2.000’nin üzerinde Türkçe sesli kitap, 70.000’den fazla İngilizce sesli kitap, 100.000’nin üzerinde İngilizce e-kitap bulunuyor.’

2020 yılının ilk altı ayında 800 kitabı Storytel’e dahil ettiklerini belirten İmamoğlu sözlerini sürdürdü; ‘Storytel dinleyicilerine 2019 yılında 1.000 yeni sesli kitap sunduk. Oğuz Atay, Barış Bıçakçı, Aziz Nesin, Gülseren Budayıcıoğlu gibi yazarların kitapları Storytel’de yerini alırken, Şerif Erol, Beyti Engin, İbrahim Selim, Deniz Yüce Başarır gibi sanatçılar bizi yine en güzel kitaplarla buluşturdu. Bir yandan da Ahmet Ümit ve Mahir Ünsal Eriş gibi yazarların kaleminden Storytel Original eserleri kütüphanemizde yerini aldı. Bunların yanında yüzlerce makale ve podcast bölümü de Storytel'e eklendi.’



