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Teknoloji
Haber Giriş: 13.07.2020 - 08:46,Son Güncelleme:

Serious Sam 4: Planet Badass için ilk fragman yayında

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Serious Sam 4: Planet Badass için ilk fragman yayında
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Croteam'in geliştirdiği Serious Sam serisine yepyeni bir halka daha ekleniyor. Serious Sam 4: Planet Badass ismini taşıyan yeni oyunun fragmanı da yayınlandı.

Croteam'in yıllar önce satışa sunduğu ilk Serious Sam, pek çok oyuncunun ilgisi çekmeyi başarmış ve oyunun yapımcısı bu ilgiyi görerek seriye iki halka daha eklemişti. Şimdi ise Serious Sam 4: Planet Badass yolda...

Sıra dışı silahları ve oyun mekaniğiyle dikkat çeken Serious Sam serisinin bu son oyununda motosiklet kullanmaya başlıyoruz. Ayrıca biçer döver gibi yeni araçlarla birlikte kurşun geçirmez araçlar da elimizin altında olacak.

4 oyuncuya kadar co-op desteği ile gelecek olan Serious Sam 4: Planet Badass, aynı anda binlerce düşmanı ekrana yansıtabilecek ve bunu Legion System altyapısı ile sağlayacak. Oyun, Ağustos ayında PC için satışta olacak ve fiyatı 61 TL.

Serious Sam 4: Planet Badass için ilk fragman yayında

Oyunun detayına Steam üzerinden göz atabilirsiniz. Diğer yandan Serious Sam 4: Planet Badass'in fragmanında önceki oyunlarda olduğu gibi biraz 'şiddet' unsurunun yer aldığını da belirtelim.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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