Sentinel-1C radar anteni, kanatlarını ilk kez açtı

Sentinel – 1C, Sentinel-1 radar uydu serisinin üçüncüsü olma özelliğine sahip ve AB’nin Copernicus programı tarafından sunulan birçok hizmet için veri sürekliliğini sağlaması hedefleniyor. SAR enstrümanı (C-band radar) ile donatılmış Sentinel-1C uydusu, Avrupa Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından finanse edilen Copernicus programının bir parçası olarak tüm Dünya yüzeyinin radar görüntülerini sağlayacak. Thales Alenia Space, Sentinel-1C ve ikizi olan Sentinel-1 D’nin ana yüklenicisidir. Airbus Defence and Space, her iki radardan da sorumlu.

Bu radar görüntüleri, Kuzey Kutup buz denizi izleme, rutin deniz buz haritalama, deniz ortam gözetimi, hareket riskleri için kara yüzeyi izleme, orman haritalama, su ve toprak yönetimi ve insani yardım ve afet görüntüleme desteği gibi Dünya’nın incelenmesini gerektiren pek çok alanda kullanılacak.

Anten, uydu platformuna sabitlenecek bir orta panel ve her biri iki panelli iki yerleştirilebilir anten kanatından oluşuyor. Açılım testi, bu iki kanadın doğru yerleştirilmesini kontrol etmekte ve gelecekteki SAR görüntü kalitesi için bir gösterge olarak antenin düzlemselliğini ölçüyor.

SAR enstrümanının kabul testi sürecindeki bir sonraki adım (Airbus İngiltere, Portsmouth tarafından inşa edilen anten elektronik alt sistemi ile antenin tamamı), Ekim 2020’in sonuna kadar sürmesi planlanan fonksiyonel ve performans testi kampanyası olacak. Son olarak, cihazın platform entegrasyonu için Thales Alenia Space’e gönderiminden önce antenin radyo frekans özellikleri kontrol edilecek Copernicus Sentinel – 1C, 2022 yılında piyasaya sürülecek.



