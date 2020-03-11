Sennheiser Momentum True Wireless 2, Nisan'da satışa çıkıyor

Yüksek nitelikli akustik mühendisliği ile geliştirilen 7 milimetrelik sürücüyle birlikte apt-X, SBC ve AAC codeclerini kullanan modelin özelliklerinden biri de batarya süresi. Bir önceki modelde 4 saat kulaklıklarda, 8 saat de taşıma kutusunda batarya ömrü bulunan model, yeni versiyonunda 7 saat kulaklıklarda, 21 saat de taşıma kutusunda olmak üzere yenilendi. Momentum True Wireless 2’nin bir diğer önemli özelliği ise standby yani bekleme süresi.

Bir önceki modelde 4-5 gün arası standby’da bekleyebilen ürün, artık 60 güne kadar kullanılmadan bekleyebilecek. Diğer yandan yeni serinin dokunmatik kontrolleri isteğe göre değiştirilebiliyor. Her iki kulaklıkta da sürükleme (swipe) ve vurma (tap) sayısına göre komutlar değişebiliyor.



Aktif gürültü engelleme

Momentum True Wireless 2, telefonda konuşurken kullanıcının sesini rüzgar gürültüsü ile bozulmadan karşı tarafa iletebilmesiyle de dikkat çekiyor. ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliğine sahip olan ürün, pasif olarak gürültü önleyiciye sahipken yeni özellikleriyle aktif olarak da uçak motoru, tren sesi gibi düşük frekanslı gürültüyü kesebiliyor. En son Bluetooth sürümü olan 5.1 ve Class 1’e sahip olan kulaklık, daha net bir kablosuz iletim sunuyor. Ayrıca IPX4 desteği ile su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda...

İki renk seçeneğine sahip olan kulaklık, bir önceki modelde yer alan; transparan duyma, sesli asistan desteği, dahili EQ ayarlama, Sennheiser Smart Control uygulama desteği ve otomatik pause gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Ürün, USB-C şarj kablosu ve 4 çift kulak silikonu ile birlikte sunuluyor.