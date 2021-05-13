Sennheiser HD 250BT Wireless incelemesi

Kulaklık tercihlerinde artık kablolu modeller eskisi gibi tercih edilmiyor ve yerini iyiden iyiye kablosuz modellere bırakmış durumda. Kulaklık sektöründe pek çok isim büyük bir rekabet içinde. Öyle ki telefon üreticilerinin hemen hepsi aynı zamanda kablosuz kulaklık modeliyle de pazarı hareketlendiriyor.

Sennheiser ise uzun zamandır kulaklık kategorisi altında pek çok model geliştirdi. Son olarak sahneye çıkan ürünlerden biri ise Sennheiser HD 250BT Wireless oldu. 125 gram ağırlığında olan ürün, oldukça hafif bir kulaklık olmuş. Kulaküstü kulaklık deyince genel olarak ağır bir ürün akla gelse de, bu model fikrinizi değiştirebilir.



Kulaklık köprüsünde yastık bulunmaması ilk dikkatimi çeken eksiklik. Bu da plastik köprünün başınıza baskı yapması anlamına geliyor ki bunu hissetmemek mümkün değil.

AAC ve aptX ses kodekleriyle gelen kulaklık ayrıca aptX Low Latency desteği de içeriyor. Dinamik bas ile desteklenen kulaklık, sınıf standartları için uygun ses performansı sağlıyor. Ancak yüksek ses seviyelerinde müzik dinlerken yer yer bozulmaları fark edebilirsiniz.



Bluetooth 5.0 bağlantı desteğine sahip olan ürün, Sennheiser Smart Control isimli kendi uygulaması üzerinden de ekolayzır ayarı yapabilme imkanı veriyor. Farklı profiller oluşturarak ekolayzır ayarlarını da kişiselleştirebiliyorsunuz.



Bu kulaklığın bence en büyük artısı batarya ömrü. Çünkü 25 gün batarya ömrü pek çokları için tatmin edici olacaktır. Şirketin iddiası 25 gün batarya ömrü olunca, bu süre zarfında ürünü şarj etmeden ne kadar dayanabileceğini görmek istedim. Bu konuda Sennheiser’ın haklı çıktığını belirtmem gerekiyor.



Günlük kullanımlarınızı da düşündüğümüzde bu kulaklığı haftada bir kez şarj etmeniz yeterli oluyor.



1000 TL’nin altında bir fiyata satılan Sennheiser HD 250BT, öyle iddialı bir kulaklık modeli değil. Ancak uygun fiyatlı kablosuz kulaküstü kulaklık arayanlar için bir seçenek olabilir.