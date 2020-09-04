Sennheiser CX 400BT True Wireless tanıtıldı: İşte özellikleri

7 mm dinamik sürücüleri ile kutusundan çıkan ürün, daha çok uzun batarya ömrü ile öne çıkıyor. Şirketin iddiasına göre ürün; akustiği; ses karakteri, tiz frekansları, bas frekanslarıyla öne çıkıyor.

CX 400BT, özelleştirilebilir dokunmatik kontrollere sahip ve kullanıcılar bu kontrolleri kendi istedikleri gibi değiştirebiliyor. Kişiselleştirilebilir ses karakteri ile gelen kulaklıklar 7 saat batarya ömrü sunuyor; ancak şarj kutusu da işin içine girdiğinde ek 20 saat ile toplamda 27 saate kadar pil ömrü dikkat çekiyor.

Ürün, kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak kapanma özelliğine de sahip. Böylece kulaklığın bataryaya yük bindirmemesi amaçlanmış.

Kulaklığın Türkiye’deki satış fiyatı ise 1.699 TL.



