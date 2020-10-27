Şempanzeler yaşlandıkça 'anlamlı' dostluk kurmayı önemsiyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, yabani şempanzelerin yaşlandıkça eski dostlarını yenilere tercih ettiğini gösterdi.

Science Focus'un haberine göre, Harvard Evrimsel Biyoloji bölümünden araştırmacılar, şempanzelerin yaşlandıkça daha az ama daha anlamlı dostlukları yeni arkadaşlara tercih ettiğini ortaya koydu.

Çalışmada 15 ila 58 yaş aralığındaki, dişi şempanzelere kıyasla daha sık sosyal etkileşime geçen 21 erkek şempanze incelendi.

Araştırmanın sonunda yaşlı şempanzelerin, yıllar içinde karşılıklı dostluk geliştirdikleri şempanzelerle daha fazla zaman geçirdiği gözlendi.

Uzmanlar, 1995 ile 2016 arasında 78 bin saatlik gözleme dayanarak yapılan çalışmada, bir hayvanda yaşa bağlı sosyal seçiciliğin ilk kez gözlemlendiğini belirtti.



