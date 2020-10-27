MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞempanzeler yaşlandıkça 'anlamlı' dostluk kurmayı önemsiyor
GeriTeknoloji Şempanzeler yaşlandıkça 'anlamlı' dostluk kurmayı önemsiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.10.2020 - 05:58 | Son Güncelleme:

Şempanzeler yaşlandıkça 'anlamlı' dostluk kurmayı önemsiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şempanzeler yaşlandıkça 'anlamlı' dostluk kurmayı önemsiyor
Abone Olgoogle-news

Şempanzelerin yaşlandıkça daha az ama daha anlamlı dostlukları yeni arkadaşlara tercih ettiği ortaya çıktı.

ABD'de yapılan bir araştırmada, yabani şempanzelerin yaşlandıkça eski dostlarını yenilere tercih ettiğini gösterdi.

Science Focus'un haberine göre, Harvard Evrimsel Biyoloji bölümünden araştırmacılar, şempanzelerin yaşlandıkça daha az ama daha anlamlı dostlukları yeni arkadaşlara tercih ettiğini ortaya koydu.

Çalışmada 15 ila 58 yaş aralığındaki, dişi şempanzelere kıyasla daha sık sosyal etkileşime geçen 21 erkek şempanze incelendi.

Araştırmanın sonunda yaşlı şempanzelerin, yıllar içinde karşılıklı dostluk geliştirdikleri şempanzelerle daha fazla zaman geçirdiği gözlendi.

Uzmanlar, 1995 ile 2016 arasında 78 bin saatlik gözleme dayanarak yapılan çalışmada, bir hayvanda yaşa bağlı sosyal seçiciliğin ilk kez gözlemlendiğini belirtti.

Huawei MateBook X incelemesiHuawei, ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ve oldukça ince bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook X'i Türkiye'de satışa sundu. İş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlara hitap eden Huawei'nin bu yeni ürününü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle