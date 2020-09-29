Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2020’de 19 takımla yarıştı

1 Eylül’de Tuz Gölü’nde Roket Yarışması ve Kocaeli’de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 heyecanı 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül’de sona erdi. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’de Selçuk Üniversitesinden 19 takım birincilik için mücadele etti. Finale katılmaya hak kazanan 19 takım, 11 farklı kategoride hazırladıkları projelerini tanıtma imkanı buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Selçuk Üniversitesini temsil eden takımların stantlarını gezerek öğrenci ve danışmanlardan bilgi aldı, kendilerini tebrik etti.



“Biz gençlerimize güveniyoruz”



5 bin 637 takımdan 389’unun finale kaldığı TEKNOFEST 2020’de Selçuk Üniversitesini temsil eden akademisyen ve öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Yarınlara umutla bakmamıza vesile olan gençlerimizin; imkan verildiğinde, desteklendiğinde, ülkemizin kalkınmasında, daha müreffeh bir geleceğin temininde önemli işler başaracağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin de tek gayesi; başka devletler karşısında el pençe divan duran bir Türkiye değil; daha güçlü, bugüne kadar elde ettiğimiz söz sahibi ülke konumumuzu en üst seviyeye çıkarmak. Bu gücün kaynağı da yerli ve milli hamleler. Artık teknolojiyi satın alan değil, teknoloji üreten bir Türkiye var. Çığır açan projelere imza atan gençlerimiz var. TEKNOFEST’te bir daha gördük ki gençlerimiz, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına, dronelara varıncaya dek birbirinden iddialı, özgün projeler geliştirebiliyor” şeklinde konuştu.



“Gençlerimizi dinleyip onların projelerine destek vereceğiz”



Prof. Dr. Aksoy, “TEKNOFEST’te roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerin, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacağını belirterek, “Selçuk Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizi dinleyip onların projelerine destek vereceğiz. Güçlü Türkiye için kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesi için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. ’En kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır’ düsturuyla hareket etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan söz edebilmemiz için gençlerimizin çağın gereksinimlerini görebilen, geleceği şekillendiren fikirler üretmesi gerekiyor. Gençlerimize umut aşılayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST gibi devasa bir program hazırlanmasında emek harcayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve organizasyona ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



