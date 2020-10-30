Selçuk Bayraktar yerli üretim uçak motoruna ilişkin video paylaştı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, TEI tarafından geliştirilen yerli üretim uçak motoruna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bayraktar, "TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek! Atı alan..." ifadelerini kullandı.
TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 29, 2020
Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru.
Nasıl derseniz;
Test ettik, kıyasladık...
AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek!
Atı alan... 😉#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀⚙️🌍🇹🇷 pic.twitter.com/PTp7MY19ox
Test görüntülerinin bir ay öncesine ait olduğunu belirten Bayraktar, denenen motorun prototip değil, seri üretim motoru olduğunu kaydetti.
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