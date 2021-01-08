Sekiz haftada 40 oyun geliştirildi

Monster Notebook bünyesinde geçtiğimiz Eylül ayında kurulan Monster Gaming Lab’ın birinci dönem programı tamamlandı. Sekiz hafta süren kuluçka programının ardından oyunlarını tamamlayan girişimler, geliştirdikleri oyunları pazara tanıtmaya hazır. Monster Gaming Lab’ın ikinci dönemi için 15 gün sürecek çağrı dönemi ise 7 Ocak itibariyle başladı.

22 Ocak’ta sona erecek başvuru döneminin ardından başvurusu kabul edilen girişimler, ay sürecek programa katılmak üzere jüri sunumlarına davet edilecek. Jüri değerlendirmesinde ilk sıralamaya giren beş takım ise programa kabul edilerek ekosistemin önde gelen isimlerinden mentorlük ve oyun profesyonellerinden eğitim alacak. Girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve donanım ekipmanlarıyla destekleneceği program sürecinde takımlar geliştirdikleri oyunları her hafta test etme fırsatı bulacak.

Monster Gaming Lab programında başarılı olup anlaşmalı yayıncıların satın alma kararı verdiği stüdyolara ise 100.000 dolar başarı primi verilecek.

Birinci turda yaklaşık 250 takım başvurusu arasından jüri değerlendirmesini başarıyla geçen Friends Together, Crewars, Splash Games, Movel Games ve Quarter Pixels takımları sekiz haftalık sürecin sonunda toplamda 40 oyun geliştirdi.

Ekosistemin tecrübeli isimlerinden birebir mentorlük ve eğitim alan girişimlere ayrıca yazılım ve donanım desteği, ofis desteği, bulut teknolojisi desteği, yayın ve test desteği ve maaş desteği sunuldu.

Birinci turun tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Monster Notebook Oyun Projeleri Yöneticisi Kayra Keri Küpçü, “Monster Notebook olarak oyun fikirlerinin ortaya çıktığı, geliştirildiği ve oyun dünyasıyla paylaşıldığı bir ortam oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Monster Gaming Lab’ta ilk turu tamamladık. Girişimcilere yönelik birey ve ekip tanıma atölyelerinin de gerçekleştirildiği program süresince ekiplerin oyunlarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlandı. İlk dönemin sonunda toplamda 40 oyun geliştirildi. İlk dönemini başarıyla tamamlayan girişimlerle 4 ay sürecek ikinci dönemde de beraberiz. Ekipler bulut, yazılım, donanım, çalışma alanı, maaş, eğitim ve mentorlük gibi tüm desteklerden yararlanmaya devam edecekler.” dedi.





