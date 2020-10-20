Sejuani Counter (Ct) - Sejuani Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Lol oynamayı seviyorsanız hangi şampiyonun karşısına kimi çıkaracağınızı bilmeniz oldukça önemlidir. Örneğin karşınıza Sejuani çıktığı zaman karşısına hangi şampiyonu çıkarırsanız avantajlı olursunuz bunu bilerek strateji oluşturabilirsiniz.

Sejuani Counter

Kışın Pençesi isimli kabile Freljord'un en korkunç kabileleri arasında yer alır. Sejuani ise bu kabilenin buz doğan savaş anası olarak görev yapmaktadır. Halkını koruyabilmek ve onların hayatlarını kurtarabilmek için Sejuani doğa şartları ile sürekli bir mücadele içerisindedir. Kabilenin kış mevsiminde hayatta kalabilmesi Avaros'a Noxus'a ve Demacia'ya düzenledikleri baskınları bağlıdır.

Sejuani tüm bu tehlikeli baskınlara komutanlık görevini üstlenmiştir. Sejuani drüvask domuzunun üzerinde komutanlığını yapar. Silahı ise gerçek bir buz topuzudur. Bu buz topuzu ile düşmanlarını önce dondurur sonrasında ise paramparça olmalarını sağlar.

Sejuani Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Twitch

l Vi

l Elise

l Pantheon

Sejuani Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Teemo

l Hecarim

l Darius

l Katarina

Sejuani Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kuzeyin Hiddeti: Sejuani bir çatışmadan çıktığı zaman zırh ve büyü direnci elde eder. Bunun yanında düşmanların yavaşlatma etkilerinden korunabilmesi için Buz Zırhı almaktadır. Bu buz zırhı Sejuani zarar görse bile bir süre daha etkinliğini sürdürmektedir. Sejuani sersem bir halde bulunan düşmanı yavaşlatıp onu parçalara ayırabilmektedir.

Kutup Saldırısı: Sejuani ileri hamle yapar. Böylece düşmanlarının zarar görmesini sağlar. Kutup saldırısı bir düşman şampiyona etki ettiğinde hücumu da biter.

Kışın Gazabı: Sejuani bu yeteneğinde buz topuzunu iki kere sallar ve düşmanlarına zarar veren bir buz yükü oluşturmaktadır.

Yoğun Buz: Sejuani bu yeteneğinde elinde en fazla buz yükü bulunan düşman şampiyonu dondurur ve sersemlemesine neden olur.

Buzul Hapsi: Sejuani bir bola yapar ve bunun ilk vurduğu rakip şampiyon sersemler. Diğer düşmanlar ise oluşan buz fırtınası sebebi ile yavaşlar.

Sejuani Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Sejuani'nin düşmanlara yaptığı yetenekler savuşturulduğu zaman rakip oldukça büyük bir avantaj elde eder. Karşısına kesinlikle Olaf ya da Vayne gibi şampiyonların çıkarılması gerekir.