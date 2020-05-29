Şebekesinde segment yönlendirme yapan ilk operatör

Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN: Software Defined Network) mimarisine dayalı yeni bir yönlendirme teknolojisi olan segment yönlendirme, alışılagelmiş hedef bazlı yönlendirme yerine kaynak bazlı yönlendirme yaparak trafiğin omurga üzerinde daha esnek, verimli ve hızlı dağılmasını sağlıyor. Tamamen dijital ve programlanabilir bir şebeke yapısına geçilmesini mümkün kılan bu teknoloji sayesinde, müşteri talep ve sorunlarına çok daha hızlı yanıt verilirken, yüksek kaliteli servisler kesintisiz sunulabiliyor.



Vodafone Türkiye’nin altyapısında kullanmaya başladığı segment yönlendirme teknolojisi, tüketiciye sunulan servislerin farklılaştırılmasını, müşteri isteklerine hatasız ve hızlı dönüş yapılmasını sağlıyor. Bu teknolojiyle, hız, kapasite ve az gecikme gerektiren özel servisler müşteriye kolaylıkla ulaştırılabiliyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik servislerin çeşitlendirilmesi ve pazara daha hızlı sunulması mümkün oluyor. Yazılım Tanımlı Şebeke (SDN) teknolojisine dayanan segment yönlendirme ile, müşterinin kendi ihtiyacına göre servis talebinde bulunabileceği bir altyapı oluşturularak müşteri ve şebeke yakınsaması, böylece müşteri ihtiyaçlarının daha fazla ön planda olduğu bir altyapı kurulması hedefleniyor.



Şebeke trafiği, kendine en uygun yolu izliyor



Verilen bilgilere göre, segment yönlendirme teknolojisinde, kaynak, tamamen verilen hizmetin ihtiyacına göre bir yol seçiyor ve bunu paket başlığında sıralı bir segment listesi olarak kodluyor. Böylece, müşterinin çalıştırdığı uygulamaların Vodafone şebekesi üzerinde gideceği yol, kaynak yönlendirici tarafından seçiliyor ve trafik, sabit bir yol izlemek yerine günümüzün artan trafik kapasitesine ve ihtiyaçlarına uygun olarak kendine en uygun yolu izliyor. Uygulama paketlerinin Vodafone şebekesi üzerinde kullanacağı yollar dinamik ve gereksinimlere göre seçilebiliyor. Bu şekilde, yüksek kaliteli hizmetler kesintisiz sunulabiliyor.



