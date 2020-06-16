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Teknoloji
Haber Giriş: 16.06.2020 - 09:00,Son Güncelleme:

SEAT, yeni elektrikli scooter'ını satışa çıkardı: İşte özellikleri

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SEAT, yeni elektrikli scooter'ını satışa çıkardı: İşte özellikleri
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SEAT elektrikli scooter'ı EXS KickScooter'ı Türkiye’de satışa sundu. Scooter, 25 kilometre menzile sahip scooter 3.5 saatte şarj edilebiliyor.

SEAT’ın Segway imzalı yüzde 100 elektrikli scooterı kullanıcılarına uzun menzil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyor. SEAT EXS KickScooter tam şarjda dış etkenlere bağlı olarak 25 kilometrelik bir menzil sunuyor, maksimum şarj süresi ise üç buçuk saat.

Spor, Normal ve Eko olmak üzere 3 farklı kullanım modu bulunan 'EXS KickScooter' dış etkenlere bağlı olarak 25 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Katlanarak elde taşınma imkanı sunan EXS KickScooter’ın ağırlığı ise 12,5 kilogram.

SEAT, yeni elektrikli scooterını satışa çıkardı: İşte özellikleri

Geceleri daha iyi görüş mesafesi sağlayan LED farlara sahip olan EXS KickScooter, elektrikli ve mekanik frenleri sayesinde güvenli bir şekilde durdurulabiliyor. LED ekranında hızı batarya durumu ve sürüş modunun gösterildiği EXS KickScooter’da, fren kabloları ve batarya daha fazla koruma sağlanması için direksiyon kolonuna entegre edilmiş. Bunlara ek olarak, sağlam kauçuk tekerleklere ve konfor sağlayan ön ve arka amortisörlere sahip.

App Store’da (iOS) veya Play Store’da (Android) bulunan Ninebot-Segway uygulamasıyla mobil cihazlardan da yönetilebilir SEAT EXS KickScooter5 bin 500 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla SEAT’ın Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarında satışa sunuldu.

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