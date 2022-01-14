Sea Of Thieves sistem gereksinimleri neler? Sea Of Thieves için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

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Sea Of Thieves aksiyon macera oyunlarından birisi olup dünya üzerinde pek çok yerde oynanmaktadır. Korsan macera oyunu sevenler tarafından tercih edilen Sea Of Thieves için çoklu oynama durumu da mevcuttur.

Sea Of Thieves Sistem Gereksinimleri Neler?

Sea Of Thieves oyununda bir grup oyuncu korsan gemisine binmekte ve dünyayı dolaşmaktadır. Birçok maceranın içerisine girilebilecek olan oyunda oyuncuların yapması gereken şey araştırma yapmak ve savaşmaktır. Fakat Sea Of Thieves sistem gereksinimlerini bilmeden oyun yüklemek istenir ise çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu nedenle oyun için gerekli sistem özelliklerine dikkat edilmesi gerekir.

Bilgisayar oyunlarında sistem gereksinimleri araştırılan konulardan birisidir. Sistem gereksinimleri oyun indirilmeden önce bilinmesi gereken bir unsurdur. Çünkü sistem gereksinimleri oyunun bilgisayara uygun olup olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle Sea Of Thieves oyunu için sistem gereksinimleri de oyun indirilmeden önce bilinmelidir.

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Sea Of Thieves İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarından olan oyununun sistem özellikleri oyun severler tarafından merak edilmektedir. Bunun sebebi bilgisayarın oyunu kaldırıp kaldıramayacağını anlamaktır. Donanım özellikleri ile oyun sistem özellikleri birbiri ile karşılaştırılır ve bu sayede uyumlu olup olmadığı anlaşılır. Sea Of Thieves oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 10

- İşlemci: 3.5 GHz

- Depolama: 50 GB

- Bellek: 8 GB RAM

Sea Of Thieves İçin Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimleri

Sea Of Thieves sistem gereksinimleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birisi önerilen sistem gereksinimleri, diğeri ise minimum sistem gereksinimleridir. Sea Of Thieves oyununu yükleyebilmek için minimum sistem gereksinimleri yeterli olmaktadır. Bu gereksinimler şunlardır:

- İşletim Sistemi: Windows 10

- İşlemci: 2.6 GHz

- Depolama: 50 GB

- Bellek: 4 GB RAM