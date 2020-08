Scholomance Inn-Vitational Turnuvası 25-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Asalarınızı hazırlayın, Scholomance Inn-vitational başlamak üzere. 25 Ağustos saat 20.00 ve 26 Ağustos saat 01.00 arasında gerçekleşecek Scholomance Inn-vitational, Hearthstone'dan tanıdığınız 20 kişiyi her biri bir çift sınıf kombinasyonunu temsil eden 10 takıma bölecek. Yarışmacıları, 100 bin dolar değerindeki ödülün yanı sıra Scholomance Inn-vitational şampiyonu olabilecek.

Scholomance Inn-vitational, Rusça, Korece, Portekizce, İspanyolca (Latin Amerika) ve bir ilk olarak Türkçe dillerinde yayınlanacak.

Her takımın kendi çift sınıf kombinasyonuyla dört deste hazırlaması ve toplamda en az 10 Scholomance Akademisi kartı kullanması gerekecek.



Her oyuncu tek başına üç maçlık serilerden oluşan 4 tur oynayacak. Her bir zafer, takımlarına 1 puan kazandıracak.



Eğer bir takımdaki iki oyuncu da maçlarını 2-0'lık skorla geçerse, bu takım fazladan 2 puan daha kazanacak.



Nihai takım yerleştirmeleri ve ödüller, 4 tur da tamamlandıktan sonra toplan takım puanına göre belirlenecek.



Türkiye'yi temsil eden BasarCos da dahil olmak üzere tüm katılımcılar, etkinlik boyunca kendi evlerinden yayın yapacak. Resmi Hearthstone Twitch ve YouTube kanalları maç yorumlarını ve genel güncellemeleri size sunarken; diğer dillerdeki yayınlar da kendi kanallarından size sunulacak.