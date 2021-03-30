Schneider Electric Türkiye'de önemli atama

Son olarak bulunduğu Ortadoğu, Afrika ve SEINT Bölgesi, Endüstri İş Biriminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde edindiği tecrübelerin ardından yeni görevine atanan Mehmet Özalp, Türkiye, Orta Asya ülkeleri ve Pakistan’da Schneider Electric’in endüstriyel gelişim ve dijital dönüşüm stratejilerinden sorumlu olacak.

Özalp, 2004 yılında Proje Müdürü olarak Schneider Electric’e katıldı ve daha sonra çeşitli alanlarda orta ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Türkiye, İran ve Orta Asya Bölgesi Endüstri İş Birimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Özalp, son olarak Ortadoğu, Afrika ve SEINT Bölgesi, Endüstri İş Biriminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Özalp, aynı yıl başladığı Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans Programı’nı 2002 yılında tamamladı.

Özalp, yeni görevinin yanı sıra son 3 dönemdir üstlendiği Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile de Türkiye’de sanayinin gelişimine katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecek.