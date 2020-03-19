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Teknoloji
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:20,Son Güncelleme:/

Schneider Electric, Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı

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Schneider Electric, Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı
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Schneider Electric'in 2007'de bünyesine kattığı markası APC, Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında önde gelen teknoloji ürünleri tedarikçi ve tedarik zinciri yönetimi sağlayıcılarından Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, Arena Bilgisayar, söz konusu ürünleri 10 binin üzerinde aktif satış noktasıyla son kullanıcılarla buluşturacak. Veri merkezi aktif elemanları olan server, storage ve network ekipmanlarının yanı sıra tüm APC Data Center altyapı ürünlerini de portföyüne ekleyerek veri merkezleri için uçtan uca çözüm sunacak.

Yeni anlaşma kapsamında, APC by Schneider Electric, ürünlerini 7 gün 24 saat erişim imkanları, fiyat ve ödeme esneklikleri, lojistik, teknik danışmanlık ve destek hizmetleri ile güçlü bir değere dönüştürecek.

Böylece 2 şirket, müşterilerinin IT gereksinimlerine özel ve farklı yaklaşımlar oluştururken, geniş partner ağı ile hızlı bir operasyonel süreç sağlayacak, tüm dağıtım kanallarındaki tedarikçi ve iş ortaklarının işlerini geliştirmelerine ve müşterilerinin ihtiyaç duyduklarıteknoloji ürünlerine ulaşabilmelerine olanak sunacak.

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