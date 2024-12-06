Savunma teknolojisinde yeni üretim üssü

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Altınay Savunma Teknolojileri’nin yeni üretim tesisinin resmi açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Dilovası’nda bulunan 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezin açılış törenine ayrıca, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı ve Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, törende gerçekleştirdiği açış konuşmasında, “Türk savunma sanayii olarak bugün geldiğimiz noktada, gemilerimizden helikopterimize, zırhlı araçlarımızdan insansız hava araçlarımıza, silah sistemlerinden uydu çalışmalarımıza, hava savunma sistemlerimizden elektronik harbe kadar; ihtiyaçlarımızı büyük oranda yerli ve millî olarak üretebilmekteyiz. Platformlarımız yanında alt sistem ürünlerimizin de yerli ve millî imkanlarla üretilmesi hususunda da çok önemli aşamalar kaydettik. Bugün sizlerle bir arada olduğumuz Altınay Savunma Teknolojileri firmamız da savunma sanayiimize çok kıymetli katkılar sunmaktadır. Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında faaliyet gösteren firmamız, sahip olduğu gelişmiş elektronik altyapısı ve modern makineleri sayesinde, savunma sanayiimize uçtan uca çözüm ve destek sunabilecek bir yapıda kurgulanmıştır. Firmamızın yeni açılan bu üretim tesisi, hassas işleme teknolojilerinde yapılan önemli yatırımlarla, hava platformlarında ihtiyaç duyulan kritik sistemleri yerli imkanlarla üretebilecek kapasitededir. Bu önemli yatırımından dolayı Altınay Savunma Teknolojileri ailesini tebrik ediyor, açılacak yeni üretim tesisinin ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.

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Yeni tesisle birlikte üretimde kapasiteyi artırdıklarına dikkat çeken Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise, “2014 yılında ülkemizin geleceği için inandığımız değerleri milletimizden alarak kurduğumuz Altınay Savunma Teknolojileri, yeni üretim üssüyle yerli ve milli teknolojiler üretme ve geliştirme gayesini bir adım daha ileriye taşıyor. Türkiye’nin hem üretim hem de kabiliyet anlamındaki potansiyelini artırma ve ülkemizin gelecek başarılarına katkı sunmak arzusuyla yeni üretim tesisimizi açıyoruz. Tesisimiz, hassas işleme teknolojilerinde yaptığımız önemli çalışma ve yatırımlarla hava platformlarında ihtiyaç duyulan kritik sistemleri yerli imkanlarla üretebilecek kapasiteye sahip. Savunma sanayiimizin uluslararası alandaki konumunu daha ileriye taşıyarak ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim kabiliyetine katkı sağlayacağız. İlerleyen dönemlerde yatırımlarımızı genişleterek Ankara'daki Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) de yeni tesisler kurmayı planlıyoruz. Ülkemizin vatan savunmasına sunduğumuz katkının her geçen gün artmasını temenni ediyor ve yeni tesisimizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Kritik öneme sahip teknolojilerin üretimini gerçekleştirecek

Hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında faaliyetlerini sürdüren Altınay Savunma Teknolojileri’nin Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB’de açtığı yeni tesis ile alanındaki ihracat potansiyelini de artırması söz konusu. Türkiye’nin güvenlik ve savunma ihtiyaçlarına yönelik kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesinin, TSK’nın operasyonel gücüne de katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni tesiste yatay-dikey çok eksenli işleme merkezleri, sayısal denetimli yüzey ve hassas işleme tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Bunların yanı sıra elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı, tesisin önemli yetenekleri arasında bulunuyor.

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Tesisteki üretimin yüksek otomasyon seviyesi ve geniş işleme kapasitesi ile gerçekleşeceğini ifade eden Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, “Üretim kabiliyetimizi artırmayı ve teknolojimizi geliştirmeyi en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirerek açtığımız yeni tesis, kritik öneme sahip teknolojilerin üretiminde büyük rol oynayacak. Altınay Savunma Teknolojileri olarak modern makine ve elektronik altyapı ile donatılmış yeni tesisimizde kritik öneme sahip parçaların imalatını büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmesini sağlıyor. Bununla birlikte ülkemizin savunma sanayiine ve önemli projelerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.