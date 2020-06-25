Savunma teknolojilerinin kullanımı farklı sektörlerde yaygınlaşacak

STM ThinkTech Koordinatörü emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Dr. Şaduman Aziz, ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü Sami Duman, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beşikci ve Response Ortho Üst Yöneticisi Şehmuz Işın katıldı.

Cengiz Beşikci, yaptığı konuşmada, savunma sanayisi harcamalarının zaman zaman tepki çekmekle birlikte bugün hayatı kolaylaştıran birçok teknolojinin temellerinin savunma sanayisiyle atıldığını söyledi.

Askeri ürün pazarlama olanaklarına yetirince sahip olmayan KOBİ'lerin çift kullanım sürecine kazandırılarak teknoloji kazanımının hızlandırılabileceğine işaret eden Beşikci, bu şekilde satış ve üretim hacminin genişleyeceğini, birim maliyetin düşeceğini, rekabetin artmasıyla da daha gelişmiş ürünler ortaya çıkacağını belirtti.

Cengiz Beşikçi, "Çift kullanım arayışlarına KOBİ'lerin dahil edilmesi, bu firmaların esnekliği, hız ve rekabetçilikleriyle çok büyük faydalar sağlayacaktır. KOBİ'lerin motivasyonu ve ihraç potansiyelini artırmak için de kısıtlayıcı ve caydırıcı uygulamalara yönelik düzenlemeler yapılmalı." dedi.

ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü Sami Duman da şirketin, askeri alandaki kazanımların sivil alana yansıtılmasına yönelik olarak Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığını oluşturduğunu dile getirdi.

Duman, bu kapsamda raylı sistemler, elektrikli otobüs, tıbbi cihaz gibi ürünlere yönelik olarak çifte kullanım çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

ASELSAN olarak sahip oldukları yetenekler, teknoloji ve altyapıların sistematik olarak yeniden kullanılabilirliğine odaklandıklarını belirten Sami Duman, 2005'ten bu yana oluşturdukları yazılım ve üretim hatlarından verimli olarak yararlanarak projeleri hızla geliştirdiklerini kaydetti.

"Sivil projelerin de içindeyiz"

SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Şaduman Aziz, Başkanlığın 2020 ve sonrası için temel ve ileri teknolojilerde mutlak yerliliği hedeflediğini söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için teknoloji yol haritalarını güncellemeye başladıklarını anlatan Aziz, özellikle çift kullanımı bir değerlendirme kriteri olarak ele aldıklarını, bu doğrultuda hayata geçirilecek projeleri imzalamaya başladıklarını bildirdi.

Şaduman Aziz, "İleri ve çığır açan teknolojilerde ortak akıl kullanarak çifte kullanımı da ön plana çıkararak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da projelendirmelerimize devam edeceğiz. Sadece askeri projeler içerisinde değil sivil projeler içerisinde de yer alamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Response Ortho Üst Yöneticisi Şehmuz Işın da özellikle 3 boyutlu yazıcılarla katmanlı üretim yöntemiyle hastalara özel implantlar ürettiklerini dile getirdi.

Askeri ya da savunma teknolojilerine yönelik çok ciddi bir stratejik plan çalıştığına işaret eden Işın, benzer bütçelere ulaşan sağlık teknolojileri alanında da benzer bir stratejik plana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Şehmus Işın, aksi halde çift kullanım hedeflerini başarıya ulaştırmanın mümkün olmayacağını belirtti.



