Savunma sanayi bilişim profesyonelleri TestDefence etkinliğinde buluştu

"TestDefence" etkinliğinde konuşan Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, başarılı bir yazılım süreci için kodlamanın çok önemli olduğunu ifade ederek, bunun yanında test ve değerlendirme süreçlerinin de ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Şıvka, "Uygulama geliştirme denilince maalesef akıllara sadece kodlama geliyor. Yazılım ve test süreçleri göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı bir yazılım için üç önemli unsur bulunduğuna işaret eden Şıvka, performans, dayanıklılık ve güvenlik unsurlarının bir yazılımın yeterliliği için dikkat edilmesi gereken temel konular olduğunu kaydetti.

Şıvka, dernek olarak gelecek ay yerli imkanlarla geliştirilen açık kaynak unsurlarının konuşulacağı "Yerli ve Milli Teknolojiler ve Açık Kaynak Günleri" isimli bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, kamudaki tüm bilişim teknolojileri yöneticilerini etkinliğe davet etti.