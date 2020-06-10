MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSatürn'ün uydusu Titan 100 kat daha hızlı uzaklaşıyor
GeriTeknoloji Satürn'ün uydusu Titan 100 kat daha hızlı uzaklaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 10.06.2020 - 06:37,Son Güncelleme:

Satürn'ün uydusu Titan 100 kat daha hızlı uzaklaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Satürn'ün uydusu Titan 100 kat daha hızlı uzaklaşıyor
Abone Olgoogle-news

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile İtalyan Uzay Ajansında görevli bilim insanları tarafından yapılan keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının, NASA'nın Cassini uzay aracından elde edilen veriyi kullanarak yaptığı hesaplama, Titan'ın Satürn'den her yıl 11 santimetre, yani sanılanın 100 katı daha hızlı biçimde uzaklaştığını gösterdi.

Keşfin aynı zamanda Titan'ın Satürn'e çok daha yakın mesafede oluştuğu, aradan geçen zamanda gezegenin 1,2 milyon kilometre uzağına gittiği izlenimi uyandırdığı belirtildi.

Satürn'ün Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde 4,6 milyar yıl önce oluştuğu biliniyor

Satürn'ün Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde, 4,6 milyar yıl önce oluştuğu bilinirken, gezegenin halkaları ve 80'den fazla aydan oluşan sisteminin var oluş süreciyle ilgili araştırmalar sürüyor.

California Teknoloji Enstitüsünde görevli teorik astrofizikçi Jim Fuller, keşif için "Bu, Satürn'ün ay sisteminin ve potansiyel olarak halkalarının daha önce sanılandan daha dinamik biçimde oluştuğunu ve geliştiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Dünya'nın uydusu Ay da yerküreden her yıl 3,8 santimetre uzaklaşıyor.

iPhone SE 2020 incelemesiApple, Türkiye'de en düşük fiyatlı telefonu yeni iPhone SE modelini satışa çıkardı. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? Satın alınır mı? İşte ilk izlenimlerimiz...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle