Şaşırtıcı iddia: Jüpiter'in uydusu Europa'da ahtapota benzeyen canlılar olabilir

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Dünya dışı yaşamın var olup olmadığı hem gök bilimciler hem de insanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bir İngiliz bilim insanı, Dünya'ya yakın olduğu için Mars'ta araştırmalar devam ederken çok uzak bir yerde de hayat olabileceğini öne sürdü. Liverpool Hope Üniversitesi'nden Monica Grady, Jüpiter'in uydusu olan Europa'da yaşam olabileceğini düşünüyor.

Ay'dan biraz daha küçük olan ve yüzeyi buzla kaplı olan Europa'nın buz tabakasının altında bir okyanus olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Grady, buz tabakalarının altında yaratıklar olduğuna oldukça emin. Gök bilimci, Mars'taki yer altı mağaralarında da yaratıklar olabileceğini düşünüyor. Hatta, mağaraların bu yaratıkları tehlikeli radyasyondan koruduğunu da söylüyor. Gök bilimciye göre, canlılar mağaralarda Güneş'ten kaynaklanan radyasyondan korunurken kayaların gözeneklerindeki buz da su işlevi görmüş olabilir.

Fakat, İngiliz araştırmacıya göre, Mars'taki yaşam küçük varlıklardan ibaret ve Europa'da da ahtapota benzeyen daha gelişmiş yaşam formları bulunabilir. Grady, Dünya'da insan evrimini sağlayan çevre koşullarının diğer yıldız sistemlerinde bulunma olasılığının yüksek olduğunu da belirtiyor. Çünkü, galaksimizdeki tüm yıldızlar henüz keşfedilmedi.

Diğer gezegenlerde yaşamın ortaya çıkması için Dünya'dakine benzer unsurlar olması gerektiğini belirten Grady, Dünya'ya gök taşı çarpması sonuncunda dinazorlar yok olduğu için insanların da küçük ve tüylü memelilerden evrildiğini de söylüyor. Bilim insanlarına göre, bu her gezegende mümkün değil ama istatistik verilere bakılırsa bu mümkün olabilir.

Jüpiter'in uydusu Europa'da Dünya'ya benzeyen bir atmosfer yok. Bu da Europa'nın yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldığı anlamına geliyor.