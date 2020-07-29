Şarjlı dik süpürge incelemesi

Bosch'un geliştirdiği yeni nesil süpürgelerinden Serie | 6 Unlimited, şarjla çalışan bir ürün. Pek çok farklı yüzeyde çalışabilen ürün, 18-Volt pil sisteminden enerjisini alıyor. Bu pil sistemi, aynı zamanda şirketin ev&bahçe kategorisi altında bulunan 20'den fazla ürününde de kullanılabiliyor. Üründe bulunan ek batarya, prizden uzakta çalışma süresini de uzatıyor.



Batarya ömrünün üzerinde biraz daha duralım. Normal şartlarda bu cihazın bataryası 30 dakikaya kadar idare ediyor. Kutu içinde elbette çift bataryanın bulunduğunu da belirtmek gerekiyor, bu sayede bataryaları değiştirerek 1 saatlik süpürme süresine sahip oluyorsunuz. Diyelim ki turbo modu aktif hale getirdiniz; o zaman bu süre elbette daha da kısalıyor.

Gelelim ürünün ağırlığına. Nihayetinde temizlik yaparken ürünün ağırlığı bir süre sonra kullancıyı yoracağından bu noktada olabildiğince hafif olması oldukça önemli. Bu ürünün gövdesinin ağırlığı yaklaşık 1.4 kg. Süpürge borusu ve başlık birlkte 2.3 kg ağırlığa ulaşıyor.

Süpürge elbette tek başına gelmiyor; farklı tip aksesuarları bulunan ürün, bu şekilde zeminle birlikte koltuk aralarını temizlemeye imkan verirken, diğer yandan araç içinde de temizlik yapabiliyorsunuz.

Dakikada 54,000’den fazla devir sayısıyla çalışan dijital motor, Bosch'un iddiasına göre emisyonsuz bir çözüm sunuyor. Ürün şarj edilerek kullanıldığınan kablo karmaşasıyla elbette uğraşmıyorsunuz.

Unlimited Serie 6'nın fiyatına gelince... Ürün 2500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Şu an için bu fiyatlara daha kısıtlı bir kullanım sağlayan robot süpürgeler de vitrinlerde bulunuyor; bu kapsamda Unlimited Serie 6 bir fiyat/performans ürünü olarak düşünülebileceği gibi, pratik ve yeni nesil bir elektrikli süpürge satın almayı düşünenlerin de göz atması gereken bir ürün.