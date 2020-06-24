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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 24.06.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti

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SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

 

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