SAP’den herkesin erişimine açık “Dijital Eğitim Platformu”

SAP, koronavirüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde eğitimlerine devam etmek isteyenler için dijital bir eğitim hamlesi başlattı. SAP’nin yenilikçi ve interaktif eğitim içeriklerinden öğrenciler, profesyoneller ve ilgilenen herkes yararlanabilecek.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgını ülkemiz dâhil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu dönemde eğitimde gerileme yaşanmadığından emin olmak istiyoruz. Öğrenciler ve alanlarında uzman kişiler, eğitimlerine online olarak devam etmek için güvenli ve iyi işleyen bir öğrenme platformuna ihtiyaç duyuyor. SAP olarak, bu inisiyatifimiz ile inovasyonu ve etkileşimi kolaylaştıracak dijital eğitim içeriklerimize erişimi genişleterek gelecek kuşağın profesyonellerini ve kullanıcılarını destekleme taahhüdümüzü ileriye taşıyoruz.” dedi.

SAP’nin kapsamlı eğitim ve yetkinlik kazandırma programının bir parçası olan bu inisiyatif, üç önemli bölümden oluşuyor: Kitlesel çevrimiçi açık kurslar (MOOCs), üniversiteler için öğrenme yolculuğu ve SAP Genç Düşünürler Programı (SAP Young Thinkers Program). Sunulan tüm bu eğitimlere https://open.sap.com/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Kayıt olmak için 16 yaşından büyük olmak gerekiyor ancak her yaştan kişiye uygun kurslar bulmak mümkün. SAP, kurs içeriklerini sürekli olarak geliştirmek ve ihtiyaçlara uyarlamak amacıyla katılımcıların geri bildirimlerini değerlendirecek ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirecek.

openSAP platformu herkesin kullanımına açık

openSAP platformu, öncü teknolojiler, en son inovasyonlar ve dijital ekonomi hakkında bilgi edinmek isteyen herkese, kitlesel çevrimiçi açık kurslardan (MOOCs) yararlanma olanağı sağlıyor. Dersler arasında robotik süreç otomasyonu, veri bilimi, öğrenen makineler, etik yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT), sürdürülebilirlik, Java programlama ve daha fazlasını bulmak mümkün.

openSAP platformundan ücretsiz olarak ulaşılabilen kitlesel çevrimiçi açık derslerin (MOOCs) tümü online olarak ve oyunlaştırma, sınıf arkadaşlarıyla ve uzmanlarla tartışma forumları gibi başarısı kanıtlanmış sınıf içi öğrenme yöntemleri ile sunuluyor. Eğitimlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın, her zaman, her yerden ve tüm cihazlardan erişilebiliyor. Podcast’ler ve mikro öğrenme formatları, kullanıcılara anlaşılır ve özet içerikler sunuyor.

SAP’den üniversite öğrencilerine özel, sistem erişimli ve global sertifikalı ücretsiz eğitim

SAP ekosisteminde bir kariyere dijital olarak hazırlanan ve SAP Üniversite İş Birliği programındaki üniversitelerden birinde okuyan öğrenciler, belirlenen dört alandaki eğitime 22 Haziran’a kadar ücretsiz olarak erişebilecek. SAP Üniversite İş Birliği programında dünyada 3.800’denfazla üniversite, Türkiye’de ise 39 üye üniversite bulunmaktadır. Eğitim alanları, SAP S/4HANA’ya özel kapsam ve iş süreçleri, SAP S/4HANA Cloud Finance çözümü, SAP SuccessFactors Employee Central (Çalışan Merkezi) çözümü ve SAP HANA’da modellemeyi kapsıyor.

Özel olarak öğrenciler için tasarlanan bu içerikler ücretsiz olarak erişime açıldı. Birçok dilde farklı öğrenme formatlarının yanı sıra uygulamalı alıştırmaları içeren eğitim sistemlerine de ücretsiz erişim olanağı sunuluyor. Eğitimler, öğrencilerin belirlenen bu alanlarda SAP’nin Global Sertifikasını alabilmelerini sağlayan sınava hazırlanmalarına da yardımcı oluyor. Bu kapsamda bir sınav da ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitimlere https://training.sap.com/content/student-learning-offering adresinden ulaşabilirsiniz.