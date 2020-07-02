SAP, pandemi sürecindeki yeni çözümlerini duyurdu

Dünyanın dört bir yanında yaşanan Kovid-19 salgını nedeni ile şirketler bugüne kadar benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldılar ve bu süreçte çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini en iyi şekilde destekleyebilmek için güvenilir öngörülere sahip olmalarını sağlayacak teknolojilere yöneldiler. Bu ihtiyaçları karşılamak için adım atan SAP SE, yeni çözümlerini ortaya çıkardı. SAP, şirketlerin tedarik zincirini ve sektöre özgü süreçleri geliştirmelerine, iş ağları üzerinden yeni bağlantılar kurmalarına ve sürdürülebilirliği işlerinde başarıya ulaşmanın önemli bir kriteri olarak konumlandırmalarına yardımcı olan çözümlerini 15 Haziran’da online olarak düzenlenen SAPPHIRE NOW Converge etkinliği kapsamında duyurdu.

SAP’nin Ürün Mühendisliğinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Saueressig, “Kovid-19 krizi boyunca oluşan ve sonrasında oluşabilecek belirsiz dönemlerde şirketler, çeviklik kazanmak ve değişimle başa çıkabilme gücünü artırmak için emin adımlar atmalarına ve doğru kararlar almalarına yardımcı olacak güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzün hiper-bağlantılı dünyasında, kurumların çevresel faktörlere ve pazardaki değişimlere hızlı yanıt vermeleri daha da önemli hale geldi.” dedi.

SAP, müşterilerinin iklimle ilgili hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak için Climate 21 programını duyurdu. Oluşturduğu uzun vadeli yol haritası ile SAP, sürdürülebilirlik metriklerini SAP’nin çözüm portföyüne dâhil etmek için birlikte inovasyon yaptığı iş ortaklarıyla çalışacak. Bu çalışma, müşterilerin değer zinciri boyunca ürünlerinin ve operasyonlarının karbon ayak izlerini anlamalarına, analiz etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak

SAP Product Carbon Footprint Analytics (SAP Ürün Karbon Ayak İzi Analitikleri) uygulaması, Climate 21 programının ilk çözümü olarak kullanıma sunuldu. Uygulama, SAP S/4HANA ve farklı kaynaklardan gelen verileri kullanıyor ve bu bilgileri SAP Analytics Cloud (SAP Analitik Bulut) çözümü içerisinde hesaplıyor. Bu, müşterilerin karbon ayak izlerini anlamalarına yardımcı oluyor ve sera gazı emisyonlarını analiz ve optimize etmek için bir temel sunuyor.

SAP’nin Endüstri Bulut çözümleri uçtan uca süreçlerin kapsamını genişletecek

Akıllı işletmeler, mevcut iş modellerini optimize etmek ile dijital teknolojileri kullanarak üst düzey inovasyonlar gerçekleştirmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli yaratmak arasında bir denge arıyor. SAP ve iş ortakları, müşterilerinin kendi sektörlerindeki ana faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olmak için SAP’nin akıllı çözüm grubundaki uçtan uca süreç yönetiminin kapsamını genişleten endüstri bulut çözümleri sunuyor.

SAP’nin endüstri bulut stratejisi çerçevesinde SAP ve iş ortakları yenilikçi ve dikey çözümler sunacaklar. Bu çözümler, Business Technology Platform (İş Teknolojisi Platformu) portföyündeki teknolojiler üzerine inşa edilecek ve daha iyi bir müşteri ve kullanıcı deneyimi sağlamak için açık bir API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü) çerçevesi, açık süreç modeli, açık etki alanı modeli ve ortak iş hizmetlerini kullanacak. SAP’nin akıllı çözüm grubuyla birlikte çalışabilme özelliği hızlı geliştirme, uygulama ve entegrasyon sağlıyor. Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve SAP'nin diğer ileri teknolojileri, gelişmiş iş uygulamaları ve iş alanında sınırların ötesinde, üst düzey inovasyonlar sağlayarak yazılım geliştiricilerin çalışmalarını hızlandırmasına ve daha yüksek iş değeri sunmasına yardımcı olacak.

SAP, Tedarik Zincirinde Endüstri 4.0 yatırımını artırıyor

SAP, Industry 4.Now girişimi ile şu an endüstri 4.0 için yatırımın tam zamanı olduğunu düşünüyor. Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak amacıyla tedarik zincirinde tasarımdan operasyona önemli yenilikler getiriyor. Bu yenilikler, şirketlerin tedarik zincirindeki alıcılardan gelen artan bilgi akışını yakalayabilen ve analiz edebilen akıllı ürünler ve değerler tasarlamasına ve üretmesine yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, müşterilerin Endüstri 4.0'ı fabrika odaklı bir girişimden şirket genelinde bir işletme stratejisine taşımasını sağlıyor.

SAP, Industry 4.Now ile tasarımdan operasyona kadar iş süreçlerini akıllı olarak yönetmeye çalışıyor. Bu doğrultuda SAP sunduğu yenilikler ile şirketlerdeki akıllı ürünler ve kurumsal varlıklar için yaşam döngüleri boyunca dijital bir yapı oluşturmalarını sağlayacak gerçek zamanlı öngörüler sunuyor. Bu akıllı sistemler, gömülü analitik ve öngörü yetenekleriyle, kişileri daha iyi iş kararları alma konusunda yetkinleştirerek, yeni iş modellerinin ve gelir akışlarının önünü açabilir.

SAP, birleşik bir iş ağı için yeni stratejisini açıkladı

SAP, tasarım, planlama, kaynak sağlama, satın alma, üretim, lojistik ve varlık operasyonlarını kapsayan tüm tedarik zinciri süreçlerinde uçtan uca görünürlük, daha fazla verimlilik ve iş birliği sağlayacak yeni stratejisini açıkladı. SAP’nin tamamını kapsayan bu girişim, gerçek zamanlı ERP, gelişmiş analitik ve Ariba Network, SAP Asset Intelligence Network, SAP Logistics Business Network ve SAP Fieldglass gibi başarılı iş ağı çözümlerinden elde edilen öngörüleri kullanarak, kolektif zekâyı açık ve birlikte çalışılabilir bir iş ağı üzerinden sunuyor. Bu şirketler arası güç merkezlerinde gerçekleşen 3,3 trilyon doları aşkın ticaret işlem hacmi ile SAP, sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirleri kurulmasına, iş modellerinin dönüştürülmesine ve küresel düzeydeki aksaklıklara karşı çeviklik kazanılmasına yardımcı olacak.



