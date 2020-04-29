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Teknoloji
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:58,Son Güncelleme:

SAP, Ariba Discovery’yi tüm kurumların kullanımına ücretsiz açtı

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SAP, Ariba Discovery’yi tüm kurumların kullanımına ücretsiz açtı
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SAP, 190’ı aşkın ülkede 4 milyondan fazla tedarikçiye ve 3,21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip SAP Ariba Discovery’yi 30 Haziran’a kadar tüm kurumların erişimine açtı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının artan etkileriyle başa çıkmaya çalıştığımız bu dönemde, sağlıklı yaşam ve güvenlik tüm dünyada birincil önem taşıyor. Salgının küresel ekonomi üzerinde etkileri artarken iş dünyası da benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. İş seyahatleri sınırlandırıldı, etkinlikler iptal edildi ve tedarik zincirleri zayıfladı, süreçlerin çoğu artık normal seyrinde ilerlemiyor.

Bu kapsamda SAP, ücretsiz ulaşıma açtığı SAP Ariba Discovery ile şirketlerin değişimi daha iyi yönetmesine ve müşterilerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olacak. 

190’ı aşkın ülkede 4 milyondan fazla tedarikçiye ve 3,21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip dünyanın en geniş iş ağı SAP Ariba Network’ün bir parçası olan 30 Haziran’a kadar tüm kurumların erişimine açık olacak. Talep girmek ve bu taleplere yanıt vermek ücretsiz ve herkesin kullanımına açık hale geldi. Böylece satın alma yapmak isteyen herkes acil ihtiyaçları olan ürün ve servisleri sistem üzerinden bildirecek ve  tedarikçiler de bu talepleri karşılayabileceklerine dair yanıt verebilecek. SAP Ariba Discovery, alıcıların ve tedarikçilerin hızlı ve etkili şekilde iletişim kurmalarına yardım ederek kriz dönemlerinde sevkiyattaki gecikmelerden, kapasite sorunlarından ve artan tüketici talebinden kaynaklanan aksaklıkları en aza indirecek. 24 farklı dil seçeneği bulunan SAP Ariba Discovery, kullanıcılara Türkçe dil seçeneği de sunuyor. 

SAP Ariba Discovery sayesinde Türkiye’deki şirketler, aradıkları müşteriler ve farklı pazarlar ile buluşacak; yeni ihracat fırsatları yakalayabilecek. SAP Ariba Network, özellikle tedarik zincirinde risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda tedarik hedeflerine ulaşmak isteyen alıcı ve satıcılar için önemli bir açığı kapatma hedefinde.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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