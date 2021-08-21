Santigrat Derece İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Derece Sembolü Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Santigrat işareti (°) sıklıkla kullanılan simgelerden biridir. Bu simgeler metinlerde kullanılmak istendiği zaman klavye üzerinde simgeyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle çeşitli tuş kombinasyonları ile santigrat işareti yapılabilmektedir.

Santigrat Derece İşareti Nasıl Yapılır?

Santigrat işareti tipografik sembollerden bir tanesidir. Bu işaret genellikle sıcaklıklarda ve açı işaretlerinde kullanılmaktadır. Bunun yanında başka kullanım alanları da bulunmaktadır. Bu işarette küçük bir çember üst simge olarak kullanılmaktadır. Sıcaklıklar için kullanılan işaret genellikle °C şeklinde kullanılmaktadır.

Derece; bir çemberin 360'ta biri olarak ifade edilebilir. Bu işaret çoğunlukla fizik, kimya, matematik, geometri gibi dallarda sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin geometri derslerinde açıların yanına derece işaretleri eklenmektedir. Fizik dersinde ise santigrat derece olarak sıcaklık ifade edilmektedir. Örneğin 35 °C gibi.

Klavye üzerinden derece işaretinin yapılabilmesi için Alt + 0176 tuşlarını kullanmak gerekir. Bunun için Alt tuşuna basılı tutulurken sırası ile 0-1-7-6 tuşlarına basılmalıdır. Bu şekilde ° işaretini elde etmek mümkündür.

Bir diğer yöntem ise Alt + 248 kombinasyonudur. Burada da alt tuşuna basılı tutulurken aynı anda sırası ile 2-4-8 tuşlarına basmak gerekmektedir. Böylece derece işareti elde edilir.

Klavye ile Derece Sembolü Yapımı (Windows 10, 8, 7 ve Mac) Nasıldır?

Karakter Eşlem tablosu üzerinden de derece işareti yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle Başlat menüsüne gelinir. Buradan Karakter eşlem tablosu açılır. Unicode kısmına 00B0 yazılır. Burada derece işareti belirecektir. Seç tuşuna basıldığı zaman işaret otomatik bir şekilde metine eklenmektedir.