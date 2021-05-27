Sandisk Professional: Western Digital'in yeni markası sahneye çıktı

Profesyonel içerik sürekli bir devinim içindedir. Yakalanan veya oluşturulan içeriğin kaydedilmesi, aktarılması, kaldırılması, paylaşılması ve arşivlenmesi gerekir. SanDisk Professional, bu noktada ortaya çıkan bir çözüm.

SanDisk Professional serisi, profesyonel düzeyde performans ve kurumsal sınıf bir güvenilirlikle birlikte 16 modüler çözüm içeriyor:

* PRO-CINEMA CFexpress VPG400 – Günümüzün videografi, yayın ve sinema sektörünün karşılaştığı taleplere ayak uydurmak için minimum 400MB / s video kaydı ile videografiker ve görüntü yönetmenleri için yeni profesyonel düzeyde dayanıklı CFexpress kart. Yeni kartın bu yaz satışa sunulması bekleniyor.

* PRO-READER serisi - SuperSpeed USB 10Gbs'yi destekleyen bir USB-C arayüzüne sahip dört yeni PRO-READER cihazı. CFast, CFexpress, RED Mini-Mag Edition, CF, microSD ve SD kartları dahil en yeni ve en yaygın kamera araçları ile çalışmak üzere tasarlandı. PRO-READERS serisinin bu yaz satışa sunulması bekleniyor.

* PRO-DOCK 4 – Çoklu kamera kullanılan prodüksiyonlarda zaman ve paradan tasarruf sağlayan, gerçek anlamda ölçeklenebilir bir aktarım çözümüyle görüntü yakalama ve yükleme arasında köprü kurabilen yeni, devrim niteliğindeki 4 yuvalı okuyucu yerleştirme istasyonu. Bu yazın sonlarında piyasaya çıkması beklenen PRO-DOCK, dört adede kadar eşzamanlı kart aktarımına olanak tanıyor.

* Yeni bir 4TB G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD ile birlikte güvenilir G-DRIVE ultra dayanıklı taşınabilir sürücüler, kurumsal sınıf Ultrastar sürücülerimizi içeren masaüstü cihazlar, G-RAID ve aktarımdan 100TB+ yedeklemeye ve iş için kritik olan her türlü içeriğin arşivlenmesine kadar güvenilir, yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli taşınabilir, kurumsal sınıf RAID çözümler (hem Thunderbolt 3 hem de USB-C desteğini de içeren) olan G-RAID SHUTTLE. Geniş yelpazedeki yeni sürücülerin Haziran ayı başlarında pazara sunulması bekleniyor.