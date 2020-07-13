Sandisk iXpand Flash Sürücü incelemesi

Bugünün artan depolama ihtiyacı, alternatif çözümleri de zorunlu kılıyor. Örneğin bir iPhone ve iPad kullanıyorsunuz; ancak tasarruf etmek için düşük hafızalı bir model aldınız. İlerleyen zamanlarda video, fotoğraf sayısı arttıkça depolama kapasitenizin size yetmemeye başladığını göreceksiniz. Bunun için bu cihazlarda ayrıca bir microSD kart slotu bulunmadığından toplam hafızayı ilk etapta artırmak mümkün görünmese de, depolama çözümleri üreten markalar farklı yollarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. iXpand Flash Sürücü de aslında böylesi bir ürün.

iXpand Flash Sürücü, farklı kapasiteler sunuyor. Bizim elimizdeki 64 GB'lık en düşük seviye modeli. Kendi tercihinize göre daha üst bir kapasite seçebiliyorsunuz. Bu ürün, iPhone ve iPad'lerin hafızasının yeterli gelmediği durumlarda iş görüyor.



Örneğin iPhone'lara kolayca bağlanan ürün, Lightning arabirimini kullanıyor. 64 GB'lık bir iPhone modelini kullanıyorsanız, elinizdeki 64 GB'lık iXpand Flash Sürücü ile toplam hafıza aslında 128 GB'a çıkıyor. iPad için de bu durum geçerli.

iPhone'larda yer açmak için kullanılabilen ürün, film rulosundaki içeriklerinizi otomatik olarak yedekliyor ve içine çekiyor. Yani fotoğraf ve videoları iCloud üzerinden yedeklemek yerine bu çözüme de başvurabilirsiniz.

Mac'ler ile de bağlantı kurabilen ve üzerinde USB 3.0 arabirimi de bulunan iXpand Flash Sürücü, dosyalara parola koymanıza da imkan veriyor. Böylece üçüncü kişiler, ürünün içerisindeki özel bilgilerinize ulaşamıyor.

iPhone'dan yedekleme işlemini yaptıktan sonra örneğin yedeklediğiniz videoları izlemek için iPhone'a videoları yeniden atmak zorunda değilsiniz. Cihaz telefonunuza bağlıyken de videoları izleyebiliyorsunuz; ayni içerikleri görüntülemek için tekrar verileri geri almakla uğraşmıyorsunuz.

USB 3.0 ile bağlantı kurduğundan veri transferini nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştiren iXpand Flash Sürücü, dahili hafızasını yeterli bulmayan iPhone ve iPad kullanıcılar için uygun bir çözüm olabilir.







