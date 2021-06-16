Sanayide dijitalleşmenin kilidi açıldı

Stratejik ortaklık lansmanında konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Microsoft ile iş birliklerini teknoloji ortaklığının ötesine geçirdiklerini belirterek “Sanayide dijital dönüşümün anahtarları MEXT ve Microsoft’un iş birliği ile dünyanın en büyük sanayide dönüşüm hareketini başlatıyoruz. Bunun için üretim sektörünün dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin iş gücünün yetiştirilmesi, özel sektör/kamu/akademi üçgeninde yenilikçilik iş birliklerinin kurulması, sürdürülebilir sosyal faydanın sağlanmasını amaçlıyoruz ” dedi.



Microsoft Manufactoring Core’un dünyada bir benzeri olmadığını vurgulayan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise şu sözleri kaydetti:



“Microsoft Manufactoring Core kapsamında sektörün potansiyelini ortaya çıkaracak yapay zeka, bulut, IoT ve karma gerçeklik gibi en yeni teknolojileri, gerçek üretim şartlarında paydaşlarımıza anlatacağız. Bu yatırım Dünyada bir ilk. Dolayısıyla sadece Türkiye için değil, bölgenin tamamı için de önemli bir yatırım. Aynı zamanda Microsoft’un Türkiye’ye olan inancının somut bir göstergesi” dedi. Özbilgin: “MEXT içerisindeki model fabrikanın dijital teknolojilerle nasıl desteklenebileceği, birebir örneklerle üretim sektörü paydaşlarına sunulacak. Microsoft Manufactoring Core içerisinde, Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi, Görüntü/Ses/Video işleme, Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik ve saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojileri ile bölgedeki en kapsamlı demo alanı oluşturuldu. Bu çözümlere ek olarak ziyaretçiler, 5G’nin hayatımıza girmesi ile üretim tesisleri için özelleştirilmiş ve halihazırdaki şebekenin dilimlenerek sadece üretime ait Private şebekelerin kolaylıkla ayağa kaldırılabilmesine olanak sağlayan çözümleri görme fırsatına sahip olacaklar” dedi.

Microsoft Manufacturing Core özelindeki görüşlerini paylaşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı AKKOL ise, “yeni teknolojilerin üretim merkezi Singapur'da, Japonya'da olmayan bir modeli ilk defa Türk sanayisi ile buluşturuyoruz. Üretim sektörü teknolojilerinin sergileneceği dünyadaki ilk Microsoft Manufacturing Core’u MEXT’te sanayimizin hizmetine sunuyoruz. Sanayicimiz bu hizmet alanında Microsoft ve yerli çözüm ortakları tarafından geliştirilen teknolojiyi ve sistemleri deneyimleyecek. Yeni iş birliğimiz ile, sanayiye uçtan uca entegre çözümler sunan MEXT’e daha da değer katacak” dedi.

Yerli Teknolojiler Sergilenecek

MEXT içinde bir hizmet alanı olarak tasarlanan Microsoft Manufacturing Core çatısı altında, Türkiye dışında Orta Doğu ve Afrika bölgesi için de üretim sektörü teknolojileri sergilenecek. Manufacturing Core ile MEXT içerisinde oluşturulan bölgedeki en kapsamlı İleri Üretim Teknolojileri demo alanında sanayicilere şu teknolojileri deneme imkanı veriliyor;

Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi,

Görüntü/ses/video işleme,

Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik,

Saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojiler.

Bu hizmet alanında, Microsoft ve yerli çözüm ortakları tarafından geliştirilen teknoloji ve sistemler deneyimlenecek. Bu sayede MESS üyeleri ve ekosistemi, hibrit bulut çözümlerini Türkiye’de ilk kez MEXT içerisinde görme ve tanıma şansını da elde edecek.

MESS-Microsoft Stratejik Ortaklığının Gelecek Adımları

Microsoft Manufactoring Core: Bu yatırım kapsamında sektörün potansiyelini ortaya çıkarak yapay zeka, bulut, nesnelerin interneti (yani IoT) ve karma gerçeklik gibi en yeni teknolojiler, gerçek üretim ortam ve şartlarında anlatılacak.



Yetkinlik Gelişimine Destek: Dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu kalifiye ve nitelikli iş gücünün yetişmesi için farklı seviyelerde eğitim programları sunulacak. Sektörde uzun zamandır ihtiyaç duyulan yetkin iş gücü yetiştirilecek. Buna ek olarak, ücretsiz eğitim portalı Microsoft Cloud Society’iyi de MESS üyelerine ve iş ortaklarına açarak, bulut teknolojileri alanında eğitimler sunalacak.



Üretim Sektörüne Yön Verecek Beyin Takımı: Sivil Toplum Kuruluşları, Start-Up ve akademik dünya ile iş birliklerini artırarak, bir düşünce merkezi oluşturacak ve buradan çıkacak yaratıcı fikirlerle sektörün gelişimine katkıda bulunulacak.



Sürdürülebilir Kamusal Değer Yaratacak Projeler: Toplumsal anlamda değer yaratacak sürdürülebilir projeler ile iktisadi ve çevresel kalkınmasının öncüsü olacak.