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Teknoloji
Haber Giriş: 22.05.2020 - 07:37,Son Güncelleme:

Sanal siber güvenlik konferansı yarışmayla devam ediyor

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Sanal siber güvenlik konferansı yarışmayla devam ediyor
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Türkiye’nin ilk sanal siber güvenlik konferansı olan VShield, etkinliğin ikinci günü olan 22 Mayıs’ta (bugün) NATO Cyber Range iş ortağı CDeX ile VShield Cyber Range yarışmasını düzenleyecek. Gerçekçi bir siber saldırı deneyimi yaşatacak olan yarışma öncesinde katılımcılara eğitim verilirken, kazananlar toplam 2.900 euro değerindeki kapsamlı eğitimlerden almaya hak kazanacaklar.

Innovera tarafından düzenlenen ve 40’tan fazla oturum, 70’den fazla konuşmacıyla 2020’nin en kapsamlı siber güvenlik etkinliği olan VShield, ikinci günü olan 22 Mayıs’ta (bugün) siber güvenlik çalışmalarını pratiğe döken Bayrağı Yakala (Capture the Flag) yarışmasına ev sahipliği yapacak.

VShield Cyber Range adlı yarışma öncesinde, başvuranlar arasından seçilen 8 kişiye sanal makinelerde zafiyet tespit etme, farklı araç ve zararlı yazılımlar kullanarak açıklardan faydalanma konusunda eğitim verilecek. Bayrağı Yakala türündeki eğitimler, katılımcıların başarması gereken hedefleri içerecek.

Gerçekçi bir siber saldırı koşullarını birinci elden deneyimleme fırsatı veren yarışma, NATO Cyber Range iş ortağı CDeX ile adli soruşturma gerçekleştirerek, canlı bir siber saldırının eğitim makinelerine zarar vermesini önlemeye çalışacaklar.

Yarışmacıların bilgi ve yetenekleri, CDeX siber güvenlik uzmanları tarafından değerlendirilecek ve gün sonunda aldıkları puanlar ile her yarışmacının değerlendirilmesi ve yarışmanın kazananları açıklanacak.

VShield Cyber Range’i kazanan kişi 2.099 Euro değerinde 4 adet gelişmiş eğitim alma hakkı kazanacak. Yarışmanın 2.’si ve 3.’sü de her biri 399 Euro değerindeki gelişmiş eğitimleri ücretsiz alabilecekler.

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