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Teknoloji
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Samsung’un yeni dijital dergi uygulaması SMAG yayında

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Samsung’un yeni dijital dergi uygulaması SMAG yayında
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Samsung yeni uygulaması SMAG yayında. Birçok yerli ve yabancı dergiyi telefonlara getiren uygulamayı 90 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Samsung’un SMAG dergi uygulaması ile National Geographic, Fortune, Marie Claire, Popular Science, Atlas, Burda, AutoShow gibi birçok yerli ve yabancı derginin içerikleri telefona geliyor. SMAG, modunuza ve ilgi alanlarınıza uygun dergilere kolayca ulaşmanızı sağlayıp ana sayfanızı bu doğrultuda kişiselleştirmenizi olanaklı hale getiriyor.

SMAG arşivinden beğendiğiniz yayınları cihazınıza indirebiliyor ve internet erişimine ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerde okumaya devam edebiliyorsunuz. Dergilerden beğendiğiniz bölümleri kırpma aracıyla keserek arşivleyebiliyor, aynı zamanda tek adımda arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.

SMAG’de gündemi takip etmenin birden fazla yolu da var. Manşetler ve hikâyeler ile birbirinden farklı kategorilerde ilgi çekici konuları keşfederken editörlerin hazırladığı içerikler ile bu keşfi daha da derinleştirebiliyorsunuz. Günlük hayata dair tüyolar alabiliyor, gündem hakkında bilgilerinizi tazeleyebiliyor ya da uzun zamandır merak ettiğiniz bir derginin içeriklerine göz atabiliyorsunuz. 

Samsung, içinde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde #evdeberaberiz çağrısında bulunarak SMAG’i tam 90 gün boyunca ücretsiz erişime açtı.

SMAG uygulamasını Galaxy Store veya Google Play Store üzerinden hemen indirebilirsiniz.

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