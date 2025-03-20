Samsung'un "yeni arayüzü" geliyor

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Eğer Samsung Galaxy cihaz sahibiyseniz, bir sonraki büyük yazılım güncellemenize sadece birkaç hafta kaldığını söyleyelim.

Samsung, One UI 7 güncellemesinin Galaxy S25 serisinden önceki akıllı cihazlara 7 Nisan'da sunulacağını duyurdu.

Şu an için önce Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 serisi cihazlar güncellemeyi alacak, daha eski Samsung cihazlara ise daha sonra güncelleme gönderilecek.

Peki yeni One UI 7'de ne gibi değişiklikler var? Öncelikle, ana ekran ve kilit ekranında değişiklikler var, fakat en büyük değişim YZ özelliklerinde.

Güncellemeyi yüklediğinizde, Google Gemini telefonunuzun varsayılan sesli asistanı olacak ve çoklu uygulama aksiyonları gerçekleştirebilecek, tıpkı Galaxy S25 cihazlarda olduğu gibi.

Diğer yeni özellikler arasında YZ Seçimi var. Bu özelliği kullanarak ekrandaki "içeriğe bağlı eylemleri" gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela ekranda oynatılan videonun etrafına bir daire çizip, onu GIF'e çevirebilirsiniz.

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Yazma Yardımcısı metinlerinizi düzenlerken, Çizme Yardımcısı da metin girdilerinizden görsel üretebiliyor. Ses Silici de çektiğiniz videolardaki rahatsız edici arka plan seslerini temizleyebiliyor.

Tabii ki Galaxy S25 sahibiyseniz, tüm bu yazdığımız özellikler sizin için yeni olmayacak.

Ancak zaten güncelleme de bu yüzden Galaxy S25'ten önceki model cihazlara sunuluyor.