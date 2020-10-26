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GeriTeknoloji Samsung'un en tepesindeki isim kurtarılamadı, 78 yaşında hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 26.10.2020 - 06:52 | Son Güncelleme:

Samsung'un en tepesindeki isim kurtarılamadı, 78 yaşında hayatını kaybetti

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Samsung'un en tepesindeki isim kurtarılamadı, 78 yaşında hayatını kaybetti
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee 78 yaşında yaşamını yitirdi. Şirket tarafından Lee’nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Samsung olarak hepimiz onun hatırasını yaşatacağız. Onunla paylaştığımız yolculuktan dolayı minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

Lee, 1987'de babası Lee Byung-chul'un ölümünün ardından Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Samsung’un dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmasını sağladı. Forbes'e göre, Lee yaklaşık 21 milyar dolar serveti ile Güney Kore'nin en zengin insanıydı.

Lee Kun-Hee, vergi kaçırma ve yolsuzluk suçlamalarının ardından 2008’de görevinden istifa etmişti. Vergi kaçırma suçundan 3 yıl hapis cezası alan Lee, 2009’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak’ın özel af çıkarmasının ardından beraat etmişti. Lee, 2010’da yönetim kurulu başkanlığına geri dönmüştü. Ancak 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altında yaşamaya başlamıştı.

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