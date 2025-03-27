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Samsung’un akıllı gözlükleri “neredeyse hazır”

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#Samsung#Akıllı Gözlük#Teknoloji
Samsung’un akıllı gözlükleri “neredeyse hazır”
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 09:53

Teknoloji devinin uzun süredir beklenen temassız kontrole sahip akıllı gözlükleri bitmek üzere.

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Samsung’un HAEAN Projesi adı verilen ve uzun süredir hakkında iddialar bulunan akıllı gözlükleri tamamlanmak üzere.

Kore haber sitesi ETNews haberine göre, şirket cihazın özelliklerini tamamlamak üzere ve bu özellikler arasında ekran da yer alıyor. Cihaza dair daha önceki sızıntılarda, ekransız bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olacağı iddiası vardı. Yani ekran eklenmiş olması önemli bir adım.

Gözlüğün “bilgi ve görselleri lens gibi cama yansıtacağı” ve hoparlörleri olacağı, eller serbest şekilde kontrol edilebileceği ve uzaktan kumanda ile düğmelere ihtiyaç duymayacağı belirtiliyor.

Samsung, akıllı gözlük konseptine dair fikirlerini ilk olarak bu yıl düzenlediği Unpacked etkinliğinde göstermişti.

Şirket, gözlüğün “insan vücudu deneyimine uymasını” istiyor. Tabii uygulamada bu cümlenin ne anlama geldiğini şimdilik bilmiyoruz.

Gözlük tabii ki Google’ın Gemini yapay zekâ platformu ile entegre bir şekilde çalışacak.

Bu da HAEAN’ı teknoloji dünyasında sürmekte olan YZ savaşında ön sıraya çıkarabilir.

Akıllı gözlük için resmi bir piyasaya çıkış tarihi bulunmasa da, HAEAN’ın 2025 yılı bitmeden tanıtılabileceği belirtiliyor.

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#Samsung#Akıllı Gözlük#Teknoloji

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