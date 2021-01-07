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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Samsung'tan güneş panelli TV kumandası

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Samsung'tan güneş panelli TV kumandası
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, üzerinde güneş paneli bulunan özel bir TV kumandası geliştirdi.

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  • Televizyon almadan önce bunlara dikkat
  • Televizyon almadan önce bunlara dikkat
  • Televizyon almadan önce bunlara dikkat
  • Televizyon almadan önce bunlara dikkat
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Televizyon kumandaları ya içerisindeki pillerden enerjisini alıyor ya da destekliyorsa şarj olarak enerji ihtiyacını karşılıyor. Ancak Samsung, ilk kez güneş panelini kumandada dahil ederek farklı bir çalışmaya imza attı.

Eco Remote Control ismini taşıyan bu özel TV kumandası, çevreci bir yaklaşımdan yola çıkılarak tasarlandı. Öyle ki, enerjisini güneşten alarak atığın önüne geçen ürün, aynı zamanda geri dönüştürülmüş plastikten üretilen bir gövdeye sahip.

Güneş panelleri sayesinde kumandaların pilinin bitme durumu artık pek yaşanmayacak. Az da olsa ışık olan bir ortamda kalması kaydıysa kumanda bataryasını doldurduğundan bir noktada önemli bir ihtiyaç da karşılanıyor.

Samsungtan güneş panelli TV kumandası

Pilin 2 yıllık bir ömrü olduğunun altını çizen Samsung, güneş ışığı ve herhangi bir aydınlatma ışığını kullanarak şarj olabiliyor.

Ürün, şirketin bazı TV modelleriyle birlikte satışa sunulacak.

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