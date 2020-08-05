Samsung'tan bugün 5 yeni ürün geliyor!

Samsung, 5 Ağustos tarihinde(bugün) büyük bir zirve düzenliyor. Galaxy Unpacked adını taşıyan bu etkinlikte şirket, 5 yeni ürününü ilk kez dünyayla paylaşacak. Peki şirket hangi yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor?

Galaxy Note serisi yenileniyor. Samsung, bir yıllık bir aranın ardından Galaxy Note 20 serisi ile dikkatleri üzerinde toplayacak gibi görünüyor. Galaxy Note 20’nin tek model olarak gelmeyeceği, iki farklı model olarak tanıtılması bekleniyor. Galaxy Note deneyimini bir üst seviyeye çıkarması beklenen ürünler ilk kez bu etkinlikte karşımıza çıkacak.

Samsung’un bir diğer sürprizi ise yeni akıllı saatleri olacak. Galaxy Watch 3 ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan teknoloji devi, akıllı saat deneyimini daha iyi bir noktaya getirecek gibi görünüyor. Galaxy Watch serisi akıllı saatleriyle dünyanın en çok satan akıllı saat markalarından biri olan Samsung’un bu ürünü de merakla bekleniyor.

Samsung’un ses getirmesi beklenen bir diğer cihazı ise Galaxy Z Fold 2 olacak. Şirket, ekranı katlanabilen telefonlar konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip ve Galaxy Z Fold 2 de tam bu noktada ortaya çıkan, şirketin en yeni ürünü olacak. Henüz hangi özelliklerle geleceğini bilmiyor olsak da, ekranı katlanabilen telefonların geldiği son noktayı görmek adına bu telefon çok önemli bir adım olacak.

Samsung, kullanıcıların hayatına pek çok açıdan dokunuyor. Sadece telefon ve akıllı saatlerle değil, kulaklıklarla da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu kapsamda teknoloji devi, yeni kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds Live ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tasarımıyla çok konuşulması beklenen cihaz, kablosuz kulaklık pazarını hayli hareketlendireceğe benziyor.

Samsung, yeni bir tabletle de geliyor. Galaxy Tab S7 ismini taşıması beklenen bu ürün, kolayca kullanıcıların yanında taşıyabileceği bir multimedya ürünü olacak.

Satışa sunulmasıyla büyük ses getiren ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Galaxy S20 serisinin ardından 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un yeni ürünleri de merakla bekleniyor.

Samsung’un yeni ürünlerini duyuracağı bu etkinliği hurriyet.com.tr olarak canlı olarak takip edeceğiz ve etkinlikte olanları sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız.



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