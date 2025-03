Samsung'dan "kemik iletimli" kulaklık iddiası

Haberin Devamı

Samsung'un Galaxy Z Fold 7 katlanır telefonunu Temmuz ayında tanıtacağı tahmin ediliyor.



Gelen haberlere göre şirketin etkinlikte tanıtacağı tek şey değil. Samsung'un bir de kemik iletimli kulaklık tanıtacağı konuşuluyor.



İddia, Çinli sosyal medya sitesi Weibo'dan sızıntıları ile tanınan Ice Universe'ten geldi. Ice Universe şöyle diyor: "Samsung Electronics MX bölümü, Temmuz ayında yapılacak Samsung Fold konferansında kemik iletimli kulaklıklar da tanıtabilir."



Şu an için elimizde çok fazla detay yok, ancak Ice Universe kulaklığın kod adının "Able" olduğunu ve "sesi kulağın içerisindense, kulağın çevresinden yayacak" OWS (open wireless stereo / açık kablosus stereo) sistemini kullanacağını söylüyor.



Fiyat, piyasaya çıkış tarihi, tasarım ve renk gibi bilgiler ise şu an için mevcut değil.



Belki çeviri hatasından kaynaklanıyor olabilir ancak OWS ve kemik iletimi iki farklı teknoloji. OWS "hava iletimi" olarak da biliniyor ve kulağın yakınına yerleştirilen kulaklıklardan sesin kullanıcının kulak kanalına yayılmasını sağlıyor.



Kemik iletimi ise kullanıcının kafasının yanlarına takılıyor ve sesi kafatası üzerinden iletiyor.



Kısaca, Samsung bu alanda bir ürün geliştiriyor ancak şimdilik hangi teknolojiyi kullanacağını bilemiyoruz.