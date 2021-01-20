Samsung, yeni SATA SSD'si 870 EVO’yu tanıttı

Samsung 870 EVO, son sürüm V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip. Bu sayede, sırasıyla 560 ve 530MB/s olmak üzere sıralı okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. Geniş değişken SLC arabelleğin kullanıldığı sürücüde yer alan Akıllı TurboWrite teknolojisi, şirketin iddiasına göre daha yüksek bir performans sunuyor. 870 EVO ayrıca bir önceki 860 modeliyle karşılaştırıldığında, rastgele okuma hızında yaklaşık %38 oranında iyileştirmeye sahip. Bu sayede, çoklu görevlerde, web gezintisinde veya PC’nin başlatılması esnasında fark görülebiliyor.

Diğer yandan ürün, 869 EVO ile karşılaştırıldığında yüzde 30 daha yüksek sürdürülebilir performans sunuyor.



Sürücü, 2,5 inç SATA arayüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Ayrıca, güç tasarrufu sağlayan uyku modu ile birlikte ürün, Windows’un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için kullanım uygunluğu sağlıyor.

Modellerin KDV dâhil tavsiye edilen tüketici fiyatları ise şu şekilde: 250GB 379 TL, 500GB 619 TL, 1TB 1.209 TL, 2TB 2.389 ve 4TB 4.669 TL.





