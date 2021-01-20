MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung, yeni SATA SSD'si 870 EVO’yu tanıttı
GeriTeknoloji Samsung, yeni SATA SSD'si 870 EVO’yu tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Samsung, yeni SATA SSD'si 870 EVO’yu tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsung, yeni SATA SSD'si 870 EVO’yu tanıttı
Abone Olgoogle-news

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, SSD serisine eklediği en son SATA çözümü 870 EVO SSD’yi piyasaya sürdü.

 

Samsung 870 EVO, son sürüm V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip. Bu sayede, sırasıyla 560 ve 530MB/s olmak üzere sıralı okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. Geniş değişken SLC arabelleğin kullanıldığı sürücüde yer alan Akıllı TurboWrite teknolojisi, şirketin iddiasına göre daha yüksek bir performans sunuyor. 870 EVO ayrıca bir önceki 860 modeliyle karşılaştırıldığında, rastgele okuma hızında yaklaşık %38 oranında iyileştirmeye sahip. Bu sayede, çoklu görevlerde, web gezintisinde veya PC’nin başlatılması esnasında fark görülebiliyor. 

Diğer yandan ürün, 869 EVO ile karşılaştırıldığında yüzde 30 daha yüksek sürdürülebilir performans sunuyor.  

Samsung, yeni SATA SSDsi 870 EVO’yu tanıttı

Sürücü, 2,5 inç SATA arayüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Ayrıca, güç tasarrufu sağlayan uyku modu ile birlikte ürün, Windows’un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için kullanım uygunluğu sağlıyor.   

Modellerin KDV dâhil tavsiye edilen tüketici fiyatları ise şu şekilde: 250GB 379 TL, 500GB 619 TL, 1TB 1.209 TL, 2TB 2.389 ve 4TB 4.669 TL.


İş Bankası’nın Kişisel Asistanı Maxi’yi İnceledikBankacılık işlemlerinizi ister yazışarak ister konuşarak gerçekleştirmenizi sağlayan,yapay zeka teknolojisine ve doğal dil işleme yeteneği ile her gün gelişen kişisel asistan Maxi’yi inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle