Samsung yeni cihazlarını tanıtıyor | Canlı

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Teknoloji devi Samsung, 5 Ağustos tarihinde tüm dünyanın uzun zamandır beklediği yeni ürünlerini ilk kez sahneye çıkaracak. Yeni akıllı telefonlarından akıllı saatine pek çok ürünün yer alacağı etkinlikte Samsung, rakiplerini hayli terletecek gibi görünüyor.



Yüz binlerce kullanıcı ise şu an canlı yayını takip ediyor.





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