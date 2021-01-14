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Teknoloji
Bu bir ilandır
Haber Giriş: 14.01.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Samsung yeni bombalarını bu akşam tanıtıyor

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Son dakika... Samsung yeni bombalarını bu akşam tanıtıyor
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Son dakika... Ve büyük gün geldi. Teknoloji devi Samsung, her yıl olduğu gibi 2021'in ilk Unpacked etkinliğine imza atıyor. İşte Samsung'un bu akşam duyurusunu yaptığı yeni bomba ürünleri... (CANLI)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Samsung Unpacked etkinliğinin duyurulan ilk yeni ürünü Samsung Galaxy Buds Pro oldu. Kablosuz kulaklık konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Samsung'un bu ürünü büyük ses getireceğe benziyor.


Ayrıntılar geliyor...

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