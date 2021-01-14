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Son dakika... Samsung yeni bombalarını bu akşam tanıtıyor
Son dakika... Ve büyük gün geldi. Teknoloji devi Samsung, her yıl olduğu gibi 2021'in ilk Unpacked etkinliğine imza atıyor. İşte Samsung'un bu akşam duyurusunu yaptığı yeni bomba ürünleri... (CANLI)
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Samsung Unpacked etkinliğinin duyurulan ilk yeni ürünü Samsung Galaxy Buds Pro oldu. Kablosuz kulaklık konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Samsung'un bu ürünü büyük ses getireceğe benziyor.
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