Son dakika... Samsung yeni bombalarını bu akşam tanıtıyor

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Samsung Unpacked etkinliğinin duyurulan ilk yeni ürünü Samsung Galaxy Buds Pro oldu. Kablosuz kulaklık konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimi olan Samsung'un bu ürünü büyük ses getireceğe benziyor.





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