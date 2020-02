Samsung ve Niio Art, görsel sanatları tanıtacağı dijital sanat yarışması başlattı

Samsung Electronics, yeni medya sanat eserlerinin sergilendiği bir platform olan Niio Art iş birliği ile hayata geçirdiği dijital sanat yarışmasının başladığını duyurdu. İster amatör ister profesyonel olsun tüm sanatçıların katılımına açık olan Samsung Wall x Niio Sanat Ödülleri, dünyanın dört bir yanından en ilham verici dijital sanat eserlerini keşfetmeyi amaçlıyor. Adaylar eserlerini 4K Micro LED dijital sanat tuvali olan Samsung’un The Wall televizyonunun ekranında yüksek kalitede ve uluslararası çapta sergileme fırsatını yakalamak ve 15.000 dolar nakit ödülünü kazanmak için yarışacak. Yarışma; Kore, Singapur, İngiltere ve ABD dâhil olmak üzere on teşhir alanında gerçekleşecek yaz sergileriyle sona erecek.



Yarışmanın birincisi, mayıs ayında kazanların açıklanacağı Samsung’un The Wall sergi alanındaki etkinliğe davet edilecek. Tüm kazananlar, görsel sanat alanında tanınmış uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından seçilecek. Jüri üyeleri değerlendirme sürecinde sanat eserlerinde yaratıcılık, özgünlük ve ayrıntı dâhil sanatsal ve kavramsal mükemmellik arayacak.



Samsung Electronics Görüntü ve Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, “Samsung her zaman en yüksek kalitedeki içeriği mümkün olduğunca etkili hale getirmenin ve kullanıcıların deneyimini bir üst düzeye çıkarmanın yeni yollarını araştırıyor. Niio Art ve bu platform üzerindeki sanatçı topluluğuyla ortaklaşa yapılan bu açık davet sonucunda, dijital sanat dünyasındaki en büyük yetenek keşfedilecek. Ayrıca bu yarışma, sanat topluluklarına yaratıcılıklarını sergileyebileceği anlamlı bir platform sunacak. Yarışma aynı zamanda yeni nesil ekran deneyimlerini de ortaya koyacak. Tüm bu deneyimler The Wall’da hayata bulacak.“ dedi.



Niio Yönetim Kurulu Başkanı Rob Anders ise şunları söyledi: “Teknolojiyle beraber günümüzün bağlantılı dünyasında sanatçılar hikâyelerini anlatmak için dijital araçlara güveniyor. Olabilecek en ikonik ve en seçkin bu büyük tuvalde dünyanın her yerinden sanatçılara eserlerini paylaşma fırsatı sunmak üzere Samsung ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece heyecan duyuyoruz. Dahası, mayıs ayında kazanan sanat eserlerini küresel çapta ve eş zamanlı olarak sergilerle dünyaya tanıtacağız.”



Niio, modern teknolojiye sahip platformu ve dijital sanat dağıtım ağı sayesinde zengin içerikli, yüksek kalitedeki videolara ve yeni medya sanatına kesintisiz erişim sağlayarak insanlara ilham veriyor. Sanatçılar, 70’ten fazla ülkeden 4.000’den fazla sanatçı ve sanat ortağından oluşan ve bu ağını büyütmeye devam den Niio platformu üzerinde kendi eserlerini yayınlıyor. Yayınlanan sanat eserleri dünyanın herhangi bir yerinden satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor. Satın alınan veya kiralanan bu eserler birbirleriyle bağlı ekranlara sahip cihazlar üzerinden yüksek kalitede izlenebiliyor.