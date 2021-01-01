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hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Samsung telefonlarda tepki çekecek değişim

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Samsung telefonlarda tepki çekecek değişim
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Samsung, Galaxy S21 serisi telefonlarını 14 Ocak tarihinde duyurmaya hazırlanıyor. Ancak telefonlarda dikkat çeken bir eksiklik var: microSD kart girişi yeni telefon modellerinde yer almayacak.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, gelecek haftalarda yeni telefonlarını tanıtacak. Üç farklı telefon modelinin yer alacağı Galaxy S21 ailesi pek çok yeni özellikle birlikte gelecek ve 2021'in en iddialı telefonları arasında olacak. Diğer yandan telefonlarda dikkat çeken bir eksiklik var ki bu durum kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek.

Bu modeller, sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’ın gördüğü teknik özellik tablosuna göre microSD yuvasına sahip değil. Bu da telefonlara sonradan müdahale etme şansını ortadan kaldırıyor ve dahili depolama hafızasını artırmak isteyenler için kapılar kapanmış oluyor.

Kullanıcıların Android telefon alırken microSD kart desteğine dikkat ettiği biliniyor, ancak Samsung'un yeni telefonlarında bu hamleyi yapması oldukça şaşırtıcı.

Samsung telefonlarda tepki çekecek değişim

Samsung'a yakın kaynakların iddiasına göre 14 Ocak'ta yapılması beklenen Unpacked 2021 etkinliği kapsamında yeni telefonlar ilk kez dünyayla paylaşılacak. Samsung'un bu etkinlikte Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç yeni modelini görücüye çıkarması bekleniyor.

Daha önce de Galaxy S21 serisine ait telefonların konsept görüntüleri yayınlanmıştı. Konsept görüntülere bakıldığında Galaxy S21 serisinin Galaxy Note 20 serisini andırdığı dikkat çekiyor. Kamera kurulumu da Note serisi ile benzerlik taşıyan Galaxy S21 serisinin ana kamera sistemi üç sensör ve LED flaştan meydana geliyor. Galaxy S21 Ultra ismini taşıması beklenen en üst seviye Galaxy S21 modelinin kamera modülünde ise dört görüntü sensörü, LED flaş ve lazer otomatik odaklama ünitesinin yer aldığını görüyoruz.

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