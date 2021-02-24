Samsung, One UI 3.1 güncellemesini dağıtmaya başladı

Samsung Electronics, en son One UI 3.1 güncellemesinin Galaxy S20 Serisi (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 FE) ve Galaxy Note20 Serisi’nin (Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra) yanı sıra Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip Serisi için yayınlanmaya başladığını duyurdu.

Güncelleme ile sunulacak yeni özellikler

Kullanıcılar, sabit görüntü ve video formatlarında görüntüleri aynı anda tek bir dokunuşla yakalayabilen gelişmiş Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliğini kullanabilecek. One UI 3.1 güncellemesiyle gelen yeni Nesne Silme aracı, çekim yaptıktan sonra mükemmel görüntünün elde edilmesine de yardımcı oluyor. Kullanıcılar istemedikleri kısımları, vakit kaybettiren manuel düzenlemeye gerek kalmadan fotoğraflarından çıkarmak için bu akıllı fotoğraf düzenleme aracını kullanabiliyor. Dikkat dağıtan nesneleri silmek istediklerinde, kaldırmak istedikleri alana dokunduklarında ilgili alan otomatik olarak seçilip siliniyor.

One UI 3.1 güncellemesinde ayrıca gelişmiş dokunmatik otomatik odaklayıcı ve otomatik pozlama denetimi özellikleri bulunuyor. Bu özellikler sayesinde fotoğrafların odak ve parlaklığı hiç olmadığı kadar değiştirilebiliyor, bu sayede en iyi kareler yakalanabiliyor. Ekranın herhangi bir bölümünde yalnızca sağa ya da sola doğru kaydırma yaparak çekim öncesinde görüntünün parlaklığı ayarlanabiliyor.

One UI 3.1 ayrıca yeni Çoklu Mikrofonla Kayıt özelliğini de sunuyor. Bu özellik Profesyonel Düzeyde Video modundayken hem telefonun hem de Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds+ gibi bağlı bluetooth cihazların ses kaydı almasını sağlıyor.

One UI 3.1’in mavi ışığı saate göre gün içinde otomatik olarak ayarlayan yeni Göz Koruma Kalkanı moduna Ayarlar üzerinden ulaşılıyor. Göz Koruma Kalkanı’nın daha sıcak tonları kullanıldığında geceleri uykuya dalmak kolaylaşıyor. Ayrıca, cihaz ekranının renkleri gün boyu otomatik olarak ayarlanabiliyor ya da kullanıcı bu ayarları kişiselleştirebiliyor.

Güncellemenin kademeli olarak sunulacağı cihazlar şu şekilde: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10, Galaxy Note10+, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Fold, Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A90 5G, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A50, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S5e